Come i problemi di Twitter in India e Nigeria potrebbero ostacolarne la crescita

La crescita globale di Twitter è messa a rischio dalle situazioni che il social sta affrontando in India e Nigeria. In entrambi i paesi il social ha interferito troppo – secondo i governi – con gli equilibri interni e le lotte. Nel caso della Nigeria, giusto una decina di giorni fa Twitter ha bannato un contenuto postato dal presidente della Nigeria e il social è stato bloccato a tempo indeterminato nel paese – con Trump che ha voluto dire la sua, approvando quanto ha fatto il politico -; lato India, le polemiche vanno avanti da mesi, con pesanti critiche sia dalla popolazione che dal governo per i la rimozione di determinati contenuti, con la polizia indiana che si è presentata negli uffici locali.

Gli interessi di Twitter per la crescita

Una ricerca indipendente citata da Cnn suggerisce che per Twitter il mercato in India sia fondamentale, considerato che si troverebbe tra i primi cinque con i suoi 700 milioni di utenti internet. La crescita di Twitter risiede in paesi come questo, quindi, e il fatto che la Nigeria abbia bloccato il social sul proprio territorio crea un precedente. Precedente che altri stati, viste anche le polemiche in casa Usa relativamente alla limitazione di potere delle società tech, potrebbero prendere come esempio.

Sono momenti, questi, nei quali si stanno decidendo le sorti di Twitter sia in casa che fuori. In particolare per quanto riguarda quei paesi in cui i governi assumono derive più autoritarie.

Twitter deve puntare al locale

Viste le criticità interne a questi paesi una serie di esperti ha affermato che il social dovrebbe investire maggiormente in team locali per comprendere questi luoghi e, di conseguenza, ottenere il più possibile. Le pressioni esercitate dai governi, però, potrebbero indebolire non di poco gli intenti e la determinazione di Twitter. La società ha rilasciato una nota in merito alla situazione in India: «Abbiamo assicurato al governo indiano che Twitter sta facendo ogni sforzo per conformarsi alle nuove linee guida e una panoramica sui nostri progressi è stata debitamente condivisa» e «continueremo il nostro dialogo costruttivo con il governo indiano». Si parla di, partendo dalla situazione in India, «accrescere la capacità locale per moderare i contenuti e devolvere il processo decisionale agli uffici nazionali».