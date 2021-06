Twitter non ha ancora rimosso la bufala di Barillari su Eriksen vaccinato

19 ore. Questo è il tempo passato dal momento in cui Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio, ha cliccato su “Twitta” diffondendo quella che possiamo tranquillamente chiamare la bufala del weekend. No – per l’ennesima volta – Christian Eriksen non si era vaccinato contro il Covid con Pfizer e non aveva contratto il virus. La nazionale danese ha scelto – come permesso dalla Uefa – di non far vaccinare i propri calciatori e anche l’Inter ha confermato che la somministrazione del farmaco non c’è mai stata. A darne conferma sono state tutte le testate nazionali autorevoli ma Barillari ha comunque ritenuto sensato postare quelle parole che – dopo 19 ore – sono ancora lì.

LEGGI ANCHE >>> Radio Sportiva non ha mai confermato che Eriksen avesse ricevuto il vaccino

Barillari diffonde la fake news sul vaccino Eriksen

Tra il testo e gli hashtag dubbi ce ne sono ben pochi: Davide Barillari non si è preso la briga di leggere i quotidiani nazionali e preferisce alimentare una narrazione che è già stata ampiamente smentita da coloro che si sono presi cura della salute del giocatore. Le condizioni di Eriksen stanno migliorando, il giocatore rimane ricoverato per ulteriori accertamenti e, per ora, i medici danesi non sanno cosa esattamente abbia potuto causare un arresto cardiaco con recupero al primo tentativo di defibrillatore. Di certezza ce n’è una sola: il vaccino anti Covid mai somministrato non può centrare nulla.

La bufala continua a trovare spazio sui social ma è grave che chi ricopra una carica istituzionale condivida notizie del genere – con un seguito non da poco, come si evince dai numeri dello screen che abbiamo fatto – e che quella stessa fake news continui a rimanere su quella bacheca, e in generale sui social, senza una concreta possibilità di segnalarla.

Perché su Twitter non è possibile segnalare una fake news?

Su Twitter, come evidente se si prova a segnalare qualsiasi contenuto, non esiste la possibilità di specificare che si tratta di una fake news così che il social possa provvedere a rimuoverla. Tra le possibilità che compaiono cliccando su “Segnala Tweet” quella più calzante – ma comunque non adatta – è “Contiene materiale offensivo o dannoso”.

Una volta terminato l’iter la possibilità è quella o di bloccare la persona (il che significa che questi non potrà visualizzare i tuoi contenuti, seguirti né farti arrivare notifiche) o di silenziarla (ricevendo così solo le menzioni e i DM ma no vedendo più nessuno dei suoi contenuti). Zero possibilità di segnalare al social, quindi, che quella diffusa da Barillari è una notizia presunta basata su una somministrazione che non ha mai avuto luogo.