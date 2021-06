No, 3 adolescenti non sono finiti in rianimazione al Meyer di Firenze dopo il vaccino

Quanto è noioso e stancante – sicuramente lo è anche per voi – leggere dell’ennesima bufala che sta circolando in rete? Anche questa volta parliamo di vaccini anti-covid e gli effetti collaterali che ne deriverebbero dopo la somministrazione. Siamo all’ospedale Meyer di Firenze. Secondo un post divenuto virale sui social, tre adolescenti sarebbero finiti in rianimazione dopo aver assunto il vaccino (quale non è dato saperlo, giusto per farvi capire la banalità e l’infondatezza della notizia).

LEGGI ANCHE –> La Croce Rossa prova a spiegare a Sgarbi e ai suoi followers le bufale sui vaccini (ma è fatica sprecata)

Questo il testo del post:

“ATTENZIONE ATTENZIONE, ci giungono notizie da addetti interni al Meyer di Firenze che con disperazione e sconforto ci fanno presente di tre bimbi/adolescenti (alle 11:50 di stamani) ricoverati in rianimazione in stato grave per cause (sembra) post vaccino. Il loro sgomento nasce da due fattori, il primo è che potrebbe essere ritenuto assurdo o comunque sconveniente esporre a rischio sperimentazione e a relative reazioni avverse una categoria (bimbi e adolescenti) che, stando ai dati ufficiali, evince rischio letalità Covid ZERO (ripeto zero). L’altra è che si fa di tutto per insabbiare questa è simili tragedie in un momento in cui manca una seria e trasparente informazione su un tema così fondamentale.

Stiamo andando verso una deriva epocale. Ho allertato personalmente stamani chi si occupa di stampa e informazione e di cui nutro stima; aspetto insieme a voi che state leggendo questo post gli esiti di questa gravissima e sconvolgente segnalazione”.

L’ospedale Meyer di Firenze, dopo i numerosi messaggi di utenti allarmati da quanto letto (diffidate, diffidate, diffidate!!!!), ha già affermato di aver segnalato il tutto alla polizia postale.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]