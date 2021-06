Radio Sportiva non ha mai confermato che Eriksen avesse ricevuto il vaccino

La bufala diffusa da un tizio qualsiasi del web è stata attribuita a una fonte affidabile italiana ed è finita dritta dritta sulla bacheca di un ex giornalista del New York Times

Tizio ha detto che caio ha affermato che quell’altro lì ha riportato: et voilà. La cassa di risonanza della bufala di Eriksen vaccinato con Pfizer è enorme. Tanto che, nonostante la cosa sia già stata smentita a più riprese da dichiarazioni ufficiali – compresa quella di Marotta, ad dell’Inter – ancora si continua a insistere sulla versione di Eriksen vaccinato dodici giorni fa con Pfizer. Versione che è stata attribuita a un tizio qualsiasi del web. Una persona che ha già cancellato un tweet che, come sempre succede, è stato screenshottato fino ad arrivare su bacheche di massima rilevanza come quella dello scrittore statunitense ed ex giornalista del New York Times Alex Berenson. Radio Sportiva – cui viene attribuita la notizia in prima battuta – ha dovuto smentire categoricamente la questione.

Il giornalista da 270 mila follower che ha ritwittato la bufala

And there it is: although I must warn I don’t have firsthand knowledge of this interview – can someone provide a direct link if possible? pic.twitter.com/XaMl6szSyV — Alex Berenson (@AlexBerenson) June 12, 2021

Alex Berenson ha scelto, seppure segnalandolo, di riportare questa bufala. «Ed eccoci qui – scrive Berenson nella serata di ieri – anche se devo avvisarvi che non ho sentito l’intervista in prima persona. Qualcuno può fornire un link?». Le persone che seguono il giornalista su Twitter sono la bellezza di 270 mila. Prima di condividere una notizia del genere – che ha palesemente un impatto enorme dato il momento storico e data la persona coinvolta – sarebbe stato opportuno cercarle, quelle fonti delle quali si afferma di non avere esperienza in prima persona.

Anche perché i risultati – di questa scelta e della diffusione massiccia che in generale viene data alla bufala vaccino Eriksen – si vedono benissimo. C’è ancora chi diffonde una conferma che non è mai esistita, come la stessa fonte citata (Radio Sportiva) ha smentito già undici ore fa.

Radio Sportiva ha dovuto smentire e chiedere la rimozione del tweet

Le informazioni riportate nel tweet citato sono false. Non abbiamo mai riportato alcun parere dello staff medico dell’Inter riguardo le condizioni di Christian Eriksen. Si prega l’autore del tweet di rimuovere il contenuto, altrimenti saremo costretti a prendere provvedimenti. https://t.co/vCNJBEJGZb — Radio Sportiva (@RadioSportiva) June 12, 2021

Tra i vari post rintracciabili sui social troviamo quello di Radio Sportiva. Il capo del team medico sportivo dell’Inter avrebbe confermato proprio all’emittente che Eriksen sarebbe stato sottoposto alla somministrazione del farmaco anti Covid di Pfizer dodici giorni fa. Bufala prontamente smentita dalla radio stessa – «Non abbiamo mai riportato alcun parere dello staff medico dell’Inter riguardo le condizioni di Christian Eriksen» – con tanto di richiesta esplicita di rimozione del tweet e la scelta di prendere provvedimenti qualora non accadesse.

Peccato solo che, ormai, questa falsa dichiarazione sia finita su una bacheca importante e di peso come quella dell’ex giornalista del New York Times con i numeri che abbiamo appena esaminato. E poco importa che ci sia scritto a chiare lettere che non ci sono conferme, ai no-vax basta anche solo l’ipotesi.

Il tweet in questione, come richiesto da Radio Sportiva, è stato cancellato.