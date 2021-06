Smettete di dire che Christian Eriksen è stato vaccinato con Pfizer

Partiamo dalle cose importanti: Christian Eriksen è in condizioni stabili attualmente. Dopo il malore avuto al 43′ di del match degli Europei 2020 iniziato alle 18 a Copenaghen, che ha fatto pensare al peggio dato l’immediata percezione della gravità della cosa, il giocatore è stato prontamente soccorso da compagni e staff medico. In ospedale, Christian Eriksen, ci è arrivato già sveglio dopo una serie di mosse salvavita – dal compagno di squadra che gli ha spostato la lingua assicurandosi che respirasse passando per il massaggio cardiaco immediato e l’utilizzo del defibrillatore -. Chi non sta bene, invece, sono tutti quei no-vax che hanno iniziato ad incolpare il vaccino – stavolta Pfizer -. Vaccino che, come noto e come ribadito, i giocatori della nazionale danese non hanno fatto proprio in vista dell’europeo e che rendono totalmente insensate le supposizioni sul vaccino Eriksen che continuano a girare.

Eriksen vaccino: il giocatore non aveva ricevuto nessuna dose

Neanche il tempo di sapere che tutto stava andando per il meglio che, sui social, le persone hanno cominciato a sostenere che Eriksen avesse fatto il vaccino anti Covid. Quello che ha messo in pericolo la vita di Eriksen è stata un’aritmia cardiaca, non il vaccino, ed è stato ribadito a più riprese. Per partecipare ai campionati europei non è stata fatta nessuna imposizione rispetto alla somministrazione del vaccino e la Danimarca rientra tra quelle squadre che hanno scelto di non somministrare il farmaco ai propri giocatori. Lo si legge sulla stampa sportiva e lo ha confermato anche Marotta, ad dell’Inter, nel corso del suo intervento post Belgio-Russia: «Come è giustissimo dire che non è stato vaccinato», ha chiarito immediatamente, specificando che il giocatore non ha mai nemmeno avuto il Covid.

ERIKSEN è stato vaccinato con PFIZER 12 giorni fa. Oggi in campo ha avuto un INFARTO. NO, non è una COINCIDENZA. Avete rotto il cazzo con questa storia. I VACCINI SONO UN CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ!!!!!! — Davide (@Davide98659952) June 13, 2021



Il vaccino non è mai stato somministrato, come chiarito ieri, ma ancora stamattina ci sono persone che continuano ad attribuire il malore di Eriksen a Pfizer.

Se è confermato che Eriksen ha fatto il pfizer non è notizia da poco. Si dovrebbe fare una onesta analisi su rischi e benefici della vaccinazione al di sotto dei 40 — SergioLegra (@SergioLegram) June 13, 2021

