Stati Uniti, a dicembre i morti di Covid potrebbero essere 300mila

L’emergenza Covid negli Usa non accenna a placarsi e secondo un nuovo modello della Vanderbilt University a dicembre le vittime del nuovo Coronavirus potrebbero toccare quota 300mila. Una cifra enorme che secondo lo studio potrebbe pero’ diminuire di almeno 70mila unita’ se piu’ americani iniziassero a indossare le mascherine.

“Il virus non scomparira’ cosi’ all’improvviso” spiega il Dr. William Schaffner, responsabile dello studio della Vanderbilt University, secondo il quale il Covid “va combattuto” e il modo migliore per farlo e’ “indossare la mascherina ogni giorno”. Per Schaffner infatti basterebbe indossare la mascherina ogni volta che si esce di casa per salvare la vita 70mila americani, mentre con i livelli di adesso le vittime del virus negli Stati Uniti rischiano di toccare quota 300mila entro il 1 dicembre. Venerdi’ i nuovi positivi sono stati 62,250 con 1.258 morti. Numeri molto alti ma in linea con quelli degli ultimi giorni, a dimostrare che il peggioramento dei dati negli Stati Uniti non e’ un qualcosa di improvviso ma viene da lontano e la politicizzazione degli interventi su come contrastarlo non sta aiutando.

As we prepare to return to campus, we’re asking every member of the Vanderbilt community to step up to stop the spread of COVID-19.

Together, we will put we before me: We will Mask Up, Back Up, Wash Up, and Check Up to keep each other safe on campus.

Anchor Down. Step Up. pic.twitter.com/YETlGaT8RB

— Vanderbilt University (@VanderbiltU) July 21, 2020