Cosa sta succedendo ai profili Twitter e Instagram di Kanye West

Era rimasto silente, almeno su Twitter, per quasi due anni. Poi, quando ha ripreso le pubblicazioni sul suo profilo social ha twittato pensieri e parole che hanno provocato l’immediata limitazione dei suoi contenuti. Ancora una volta, Kanye West finisce nel mirino delle critiche per quel che scrive sulle varie piattaforme. Tutto, però, è partito dal suo profilo Instagram dove aveva pubblicato un attacco al rapper “collega” Diddy, pubblicando gli screenshot di quello scambio di messaggi tra i due. E proprio lì c’erano alcuni riferimenti antisemiti, poi riproposti anche su Twitter.

Puff Diddy, in forma privata, aveva provato a far ragionare Kanye West che nei giorni scorsi si era presentato alle sfilate di Parigi con una scritta provocatoria sulla sua maglietta: “White Lives matter“. Un tentativo di emulare, in tono polemico, lo slogan riproposto negli Stati Uniti dopo l’uccisione di George Floyd. E proprio durante quel confronto – che doveva rimanere in forma privata – il rapper che si candidò alle elezioni americane nel 2020 ha scritto che gli “ebrei” controllano Diddy. E questo messaggio è stato riproposto anche su Instagram con la piattaforma che ha deciso di eliminare il post – per violazione delle regole – e di limitare il suo account. Un episodio e una decisione analoga era arrivata nel marzo del 2022, quando il rapper fu sospeso per 24 ore dalla piattaforma social per aver più volte violato le politiche di Instagram su bullismo, molestie e incitamento all’odio

Kanye West e i post antisemiti bloccati da Twitter e Instagram

Dunque, l’inizio del delirio è arrivato con Instagram che ha limitato i contenuti pubblicabili dal rapper. Per i motivi analoghi, anche Twitter ha preso la stesse decisione. Per via di questo tweet antisemita.

Riferimenti militari rivolti alle persone ebree (e non solo). Ovviamente, nel giro di poche ore – anche grazie alle molteplici segnalazioni – quel tweet è stato rimosso dalla piattaforma social.