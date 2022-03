Kanye West è stato sospeso da Instagram per 24 ore

Kanye West sospeso da Instagram per 24 ore. L’account del rapper è stato irraggiungibile e anche diversi suoi post sarebbero stati cancellati dalla piattaforma. Le cause per questa sospensione? In base a quanto sembra da una prima analisi, i suoi contenuti avrebbero più volte violato le politiche di Instagram su bullismo, molestie e incitamento all’odio, costringendo la piattaforma, dunque, a prendere il provvedimento della sospensione dell’account.

Kanye West sospeso da Instagram per 24 ore

Il problema di Kanye West sarebbe stato rappresentato dagli attacchi, ripetuti, alla ex moglie Kim Kardashian, al suo attuale compagno Pete Davidson e, qualche giorno fa, al presentatore del Daily Show Trevor Noah che aveva criticato il rapper per alcune sue recenti uscite. Anche un videoclip pubblicato su Instagram da Kanye West – che farebbe espliciti riferimenti alla violenza proprio nei confronti di Pete Davidson – sarebbe finito nel mirino della piattaforma e dei suoi moderatori.

Stando a quanto riportato da Meta ad alcune testate americane come BuzzFeed, se Kanye West – i cui post sulla sua pagina da oltre 15 milioni di followers, ormai, si contano sulla punta delle dita – dovesse continuare a pubblicare contenuti di incitamento all’odio, allora la società non esiterà a intraprendere ulteriori azioni nei suoi confronti. Il livello successivo della sospensione dell’account è quello dell’estromissione definitiva dal social netwrok. Difficilmente, però, ciò accadrà, dal momento che – con i personaggi pubblici – le policies di moderazione di Instagram – come rivelato da diversi report pubblicati nei mesi scorsi – sono meno stringenti.