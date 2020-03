Trump ammette che la situazione Coronavirus negli Usa «non è sotto controllo» e che il virus lo ha colto di sorpresa

Lo ha definito un «nemico invisibile», ha ammesso che la situazione non è sotto controllo. Ma, soprattutto, ha dichiarato che il virus lo ha colto di sorpresa. Così ha parlato Donald Trump sull’emergenza sanitaria legata al Coronavirus Usa. Con oltre 3mila casi di contagio, anche gli Stati Uniti e la Casa Bianca hanno finalmente capito la portata di quel che è accaduto prima in Cina, poi in Italia e ora anche nel resto d’Europa. Le misure prese per contrastare il numero di casi, però, non sono state prese in tempo, nonostante gli eclatanti esempi al di là dell’Oceano Atlantico.

«Siamo stati colti di sorpresa da questo coronavirus, è così contagioso – ha detto Donald Trump -. Ma la nostra risposta è stata aggressiva e il problema è soprattutto per le persone più anziane». Essere sorpresi dalla portata e dall’aggressività del Coronavirus non può essere una giustificazione per il ritardo di soluzioni-tampone. Il Coronavirus Usa ha iniziato a portare a numeri abbastanza preoccupanti e il rischio, visto l’alto numero di popolazione, è che queste cifre si impennino nei prossimi giorni.

Trump sorpreso dal Coronavirus Usa

Il presidente degli Stati Uniti ha poi ammesso che la situazione «non è sotto controllo» e ha definito il Coronavirus un «nemico invisibile». Per contrastare l’aumento del numero di contagi, nei prossimi giorni potrebbero esser prese misure drastiche anche oltreoceano, con un coprifuoco a livello nazionale. Secondo le previsioni di Trump, questa pandemia potrebbe andare avanti fino ai mesi di luglio e agosto, ma per evitare questo protrarsi nel tempo occorre mantenere comportamenti retti al fine di contenere i casi di positività fin dai prossimi giorni. Un bel passo avanti per chi, poche settimane fa, sminuiva la portata dell’emergenza.

