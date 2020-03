Coronavirus, l’annuncio di Donald Trump: «È emergenza nazionale»

Alla fine, anche Donald Trump ha ceduto. Il presidente degli Stati Uniti d’America, nel corso di una conferenza stampa appositamente convocata per affrontare l’emergenza coronavirus, ha dichiarato l’emergenza nazionale.

Donald Trump: «Pronti 50 miliardi di dollari»

«Utilizzando i pieni poteri del governo federale, dichiaro ufficialmente lo stato di emergenza nazionale. Due parole molto importanti», ha detto Trump nel corso della conferenza nel Giardino delle rose alla Casa Bianca. «I provvedimenti che prenderò renderanno disponibili fino a 50 miliardi di dollari. Una cifra molto importante a disposizione di Stati, territori e località per la nostra lotta comune contro il coronavirus. Ogni Stato inizierà immediatamente a organizzare le operazioni di emergenza. Chiedo inoltre a tutti gli ospedali del Paese di attivare i piani di emergenza, in modo da poter aiutare tutti gli americani».

Incalzato dalle domande dei giornalisti presenti, Donald Trump ha prima affermato di non voler fare il test per il coronavirus («Non ho alcun sintomo, ci sono dei medici che controllano e decidono. Noi non vogliamo che gente senza sintomi compia i test»), poi però ci ha ripensato: «Probabilmente molto presto farò il test», ha detto rispondendo a un cronista che gli aveva ricordato che solo qualche giorno fa era stato a contatto con un collaboratore del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, poi risultato positivo. «Ma non è questo il motivo per il quale lo farò. Stiamo lavorando su un calendario», ha detto Trump.

Donald Trump: «Vicini all’Italia, è un Paese che amiamo»

Parlando poi della difficile situazione in Italia per l’emergenza coronavirus, Donald Trump ha speso parole di elogio: «È un Paese che amiamo, hanno una situazione difficile ma hanno deciso di dare un durissimo giro di vite che dovrebbe portare dei miglioramenti. Hanno preso la medicina», ha detto il presidente Usa.