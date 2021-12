Ora si può inserire i pronomi su TikTok, come accedere alla nuova opzione

Per una volta è Instagram a fare strada e TikTok che segue. La possibilità di inserire i pronomi di riferimento per l’utente senza sprecare spazio in bio sul social di Meta è arrivata già lo scorso maggio. Il social cinese sta vivendo un momento di successo enorme – come raccontano i dati – e ha deciso di fornire un nuovo strumento alla sua giovanissima community che, com’è normale che sia, è una delle più inclusive tra le varie piattaforme. La novità dei pronomi su TikTok è ancora in fase di test ma, poco a poco, dovrebbe diventare disponibile per tutti.

Arrivano i pronomi su TikTok: come inserirli

Attualmente la novità è già arrivata sul profilo di alcuno tiktoker, seppure non sia noto quando verrà rilasciata e resa disponibile per tutti gli utenti della piattaforma cinese. Come capire quando arriverà? Tenendo costantemente d’occhio le proprie impostazioni per capire se la nuova sezione è stata attivata per quello specifico account. Tra coloro cha hanno già a disposizione questa possibilità c’è già chi ha fatto una registrazione schermo per far vedere come si fa ad aggiungere i pronomi su TikTok.

Come si vede nel video inserito nell’articolo, sarà possibile andare su “Modifica profilo” per vedere comparire la sezione “Pronomi”. Alla domanda “Quali sono i tuoi pronomi?” ogni utente potrà inserire i suoi. Questa nuova possibilità farà risparmiare caratteri in bio a tutte quelle persone che sentono la necessità di chiarire quali sono i pronomi che vogliono che gli altri utilizzino riferendosi a loro. Una novità accolta con grandissimo entusiasmo su TikTok, basta dare un’occhiata ai commenti del video inserito nell’articolo per rendersene conto: sono moltissimi i giovani e i giovanissimi sulla piattaforma che aspettano di avere anche loro questa opzione.