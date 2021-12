Gli americani si fidano meno di Apple e più di Google e Amazon

Secondo il nuovo sondaggio del Washington Post sottoposto agli americani, questi ultimi si fidano meno di Apple e più di Google e Amazon. Le percentuali sono sono distanti tra loro, ma evidenziano un dato importante: Apple sta perdendo territorio?

LEGGI ANCHE > Apple ritarderà ancora il ritorno al lavoro in presenza (e nel frattempo dà 1000 dollari a tutti)

Apple meno favorita di Google e Amazon: il sondaggio agli americani

I risultati mostrano che il 44% degli intervistati si fida di Apple, contro il 48% di Google e il 53% di Amazon. Il sondaggio ha riguardato la percezione che i consumatori hanno sulle aziende a cui si affidano e di cui utilizzano i prodotti. Il sondaggio, condotto dalla Schar School in collaborazione con il Washington Post, ha intervistato un campione casuale di utenti di internet negli Stati Uniti. Sul tavolo delle votazioni i protagonisti della scena sono stati nove giganti della tecnologia (Facebook, TikTok, Instagram, Whatsapp, YouTube, Google, Microsoft, Apple e Amazon) e per ciascuno di questi è stato chiesto se si fidavano di loro, se non si fidavano o se non avevano alcuna opinione in merito.

Per Apple, i risultati sono stati che il 44% si fidava «molto/abbastanza» contro il 40% «poco/per nulla» e il 16% «non sa». Va detto che diverse testate hanno contestualizzato l’affidabilità del sondaggio, tentando di spiegare che la dimensione relativamente piccola del campione preso in esame dà un margine di errore dichiarato di +/-4%. Ciò significa che il dato sulla fiducia di Apple potrebbe essere ovunque nell’intervallo 40-48%, mentre quello di Google, per esempio, potrebbe essere nell’intervallo 44-52%. Quindi, guardando i numeri, le posizioni potrebbero essere invertite senza problemi: Apple potrebbe avere anche un valore percentuale del 48% e Google, per esempio, del 44%: in questo modo Google supererebbe Apple.

Un altro dato non sfugge ai lettori più attenti non è sfuggito un altro dato: sembra che il WP non sia nemmeno sicuro di quanto sia grande il campione, dato che il pezzo stesso dice che erano 1122 persone, mentre il grafico dice che erano 1058.