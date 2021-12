Apple ha ottenuto la sospensione dell’ingiunzione che prevede di accettare i pagamenti gestiti da terze parti

Era una conseguenza dello scontro Apple vs Epic Game: adesso Cupertino avrà tempo per adattarsi

Era una delle conseguenze meno favorevoli per Apple emersa in seguito allo storico processo contro Epic Games, il colosso che ha ideato Fortnite. Il tribunale del Distretto Nord della California aveva stabilito che uno dei colossi di Big Tech avrebbe dovuto accettare pagamenti gestiti da terze parti per le app che vengono esposte nella vetrina dell’App Store. Precedentemente, invece, Apple gestiva autonomamente tutte le transazioni, ottenendo per queste una quota che poteva arrivare fino al 30% sulle transazioni stesse. Ora, in seguito a una richiesta di sospensione presentata dagli avvocati dell’azienda di Tim Cook, Apple ha ottenuto che l’operatività di questa sentenza (originariamente prevista proprio per il 9 dicembre) slittasse a data da destinarsi.

Pagamenti extra App Store, la sospensione ottenuta da Apple

Si è riconosciuto che l’impatto della decisione emersa in seguito all’iter giudiziario sarebbe stata eccessivamente impattante per l’azienda. Ci sono degli aspetti che andranno presi in considerazione e che Apple ha ritenuto di non poter adottare nei precedenti 90 giorni che hanno separato la data della sentenza dalla scadenza dei termini per potersi adeguare. Il fatto di permettere a terze parti di gestire i pagamenti dell’App Store, infatti, prevede delle modifiche sostanziali sia per quanto riguarda i costi, sia per quanto riguarda le misure di protezione degli utenti. Di fatto, una svolta epocale per l’intero sistema dello store di applicazioni della casa di Cupertino.

Ora, dunque, arriva la sospensione. Per Apple, questo potrebbe significare ulteriori mesi per cercare di ridefinire le proprie policies. Al momento, infatti, non sono ancora noti i tempi previsti per la sospensione dell’esecuzione della sentenza.