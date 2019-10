La Cina è pronta a lanciare la più grande rete 5G al mondo

La Cina è pronta a far partire ufficialmente i servizi 5G. Domani infatti i tre principali operatori di telefonia cinesi (China Mobile, China Telecom e China Unicom) lanceranno la commercializzazione dei servizi 5G, in un momento in cui il gigante asiatico punta sulla sua tecnologia in un contesto di rivalità con gli Stati Uniti. China Mobile, il più grande operatore al mondo in termini di abbonati, ha affermato che saranno coperte 50 città in tutto il paese, tra cui Pechino e Shanghai, con pacchetti a partire da 128 yuan al mese (poco più di 16 euro). I concorrenti China Telecom e China Unicom offrono servizi 5G a tariffe comparabili nelle principali città.

La copertura della rete 5G

«La città di Wuhan, la capitale di Hubei, dovrebbe avere diecimila stazioni base 5G entro la fine del 2019», ha dichiarato Song Qizhu, capo dell’Amministrazione della comunicazione provinciale. «China Telecom ha creato una rete 5G che copre aeroporti, stazioni ferroviarie e altre aree della città, che contribuirà anche a favorire la trasformazione digitale e intelligente delle industrie», ha affermato Li Hongbo, direttore generale della filiale provinciale dell’azienda. China Mobile Hubei ha attivato 1.580 stazioni base 5G in città a metà ottobre, portando la copertura 5G in università, hub di trasporto e altre aree densamente popolate. Wang Wenjun, un funzionario del dipartimento, ha riferito che le imprese di telecomunicazioni nel Guangdong hanno investito circa undici miliardi di yuan (circa 1,4 miliardi di euro) nello sviluppo della rete 5G entro la fine di settembre. Per il prossimo passo, il Guangdong promuoverà l’estensione della copertura, accelererà la condivisione gratuita delle risorse nei luoghi pubblici e coltiverà più aziende legate al 5G.

I vantaggi della rete 5G

Il 5G, che è 100 volte più veloce delle reti 4G esistenti, sarà in grado di trasmettere grandi quantità di dati molto più rapidamente. Ad esempio, il download di un film completo potrebbe richiedere solo pochi secondi. Il gruppo Huawei, considerato il leader mondiale nelle apparecchiature 5G, nonostante l’amministrazione Trump abbia annunciato a maggio di voler vietare alle società statunitensi di vendere tecnologia al gruppo cinese sospettato di potenziale spionaggio, ha dichiarato ad ottobre di aver firmato circa 60 contratti in tutto il mondo. Secondo la China Academy of Information and Communications Technology, la tecnologia 5G dovrebbe creare oltre otto milioni di posti di lavoro entro il 2030 in Cina. Secondo Sihan Bo Chen, capo della Gsma, l’associazione mondiale degli operatori, per la Cina, il paese conterà oltre 600 milioni di abbonati 5G entro il 2025, pari a quasi il 40 per cento del totale globale. «Fino all’85 per cento della popolazione cinese si abbonerà ai servizi mobili entro il 2025, l’88 per cento di questi abbonati disporrà di uno smartphone e il 36 per cento utilizzerà servizi 5G», ha aggiunto John Hoffman, amministratore delegato della Gsma.

[CREDIT PHOTO: Shen Bohan/Xinhua via ZUMA Wire]