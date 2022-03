Il contributo di Christian Musella alla storia di internet in Italia | RAM – La rete a memoria

Presentiamo la settima puntata di un nuovo format di Giornalettismo: una serie di conversazioni in vocale con i protagonisti che hanno dato la loro impronta a internet in Italia

A tu per tu con i protagonisti della rete. È quello che si prefigge di fare il nostro format RAM – La rete a memoria. Nel corso di diverse puntate – disponibili anche sulla pagina Instagram di Giornalettismo -, si proporranno delle conversazioni con i protagonisti della storia di internet in Italia. L’idea è quella di un racconto attraverso una semplice conversazione via app di messaggistica, con gli intervistati che rispondono alle nostre domande con dei messaggi vocali. Un modo per entrare in empatia con chi – di solito – sta sempre oltre lo schermo del nostro pc. Il ciclo di puntate si continua con questa nostra intervista a Christian Musella, primo influencer italiano su Instagram.

Questa è la storia di un giovane intraprendente che, quando aveva sedici anni, ha deciso di iscriversi in varie agenzie per tentare una carriera della moda scegliendo, parallelamente, di creare e nutrire con contenuti sempre nuovi e attività diverse un profilo Instagram che ha decretato il suo successo. Ecco chi è Christian Musella, che da è modello, influencer e ora anche conduttore radiofonico. Con oltre 460 mila follower il profilo Instagram che lo ha fatto conoscere al paese intero – in un percorso che lui stesso ha raccontato ai microfoni di Giornalettismo – continua a proporre contenuti che interessano alla sua fan base.

Christian Musella, da giovane intraprendente a primo influencer italiano su Instagram

Se lo si chiede a lui, Christian Musella è moltissime cose, frutto di un percorso portato avanti nel tempo: «Conduttore radiofonico, influencer e blogger». A decretare il suo successo su Instagram – nominandolo primo influencer italiano in tal senso – sono state le agenzie di marketing, che hanno sottolineato il suo modello di marketing. Il segreto del suo successo quando ha cominciato? Non dire mai no a tutta una serie di opportunità molto appetibili che gli sono giunte dopo essere finito su una serie di giornali, ci spiega.

«L’unico segreto del mio successo è la mia voglia di fare e di essere stacanovista nel lavoro: più cose fai e più risultati otterrai», racconta. Non manca di sottolineare che ha cominicato a fare influencer marketing anche prima della sua collega Chiara Ferragni, l’influencer italiana più nota nel mondo. Un profilo che continua ad avere successo – come è immediatamente percepibile facendo un giro sul canale Instagram di Musella – dipende da «tanto, tanto impegno nel creare contenuti e dall’essere sempre aggiornati e attivi sui social».