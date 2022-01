Il contributo di ClioMakeUp alla storia di internet in Italia | RAM – La rete a memoria

Presentiamo la terza puntata di un nuovo format di Giornalettismo: una serie di conversazioni in vocale con i protagonisti che hanno dato la loro impronta a internet in Italia

A tu per tu con i protagonisti della rete. È quello che si prefigge di fare il nostro format RAM – La rete a memoria. Il ciclo di puntate si continua con questa nostra intervista al ClioMakeUp.

La storia di ClioMakeUp, diventata famosa nel 2008 dando vita al primo canale Youtube in Italia che ha trattato temi di beauty, la conosciamo tutti. Tutto è partito, per la prima beauty influencer italiana su Youtube, condividendo in rete i prodotti che utilizzava e idee make up. La community che ha creato attorno a sé è cresciuta determinando il suo grande successo e l’arrivo delle prime collaborazioni con marchi celebri del make up e del beuty. Con il suo progetto – dal canale Youtube al blog, fino ad arrivare al ClioMakeUpShop – Clio ha infine creato la sua linea di prodotti cosmetici.

In che modo i social hanno fatto la differenza nella vita di ClioMakeUp

«Ho iniziato più di tredici anni fa a fare video tutorial su internet con il nome ClioMakeUp e da allora sono successe tante cose – racconta la beauty influencer ai microfoni di Giornalettismo – Ho aperto il mio blog di make-up e lifestyle e nel 2017 ho fondato la mia linea di cosmetici»: un grande sogno che si avvera, quello di avere una linea tutta sua. I social per la youtuber hanno fatto la differenza a più livelli, non solo per quanto riguarda il lavoro: «A livello personale mi ha dato una forza che non pensavo di avere e anche molta più autostima. A livello lavorativo, invece, mi ha dato la possibilità di creare una piccola azienda che dà veramente tanta soddisfazione».

Su cosa si basa la continua innovazione di Clio?

«Il mio modo di comunicare sicuramente si è evoluto, ogni piattaforma ha la sua audience quindi è diverso il modo in cui comunico su Youtube rispetto a Instagram o Facebook. La cosa che rimane sempre costante nel tempo è l’onestà, la semplicità», afferma Clio, riconfermandosi la stessa persona genuina che ha cominciato questo percorso tanti anni fa diventando – di fatti – un esempio e un modello da seguire per molti di quelli che si sono poi cimentati nello stesso ambito.

«Sia nel prodotto che nella comunicazione alla base c’è la semplicità – conclude l’imprenditrice italiana con cittadinanza statunitense – non la ricerca del cambiamento a tutti i costi ma il rimanere coerente con me stessa sapendo a quale pubblico sto parlando». Un pubblico che, nel tempo, è sempre rimasto affezionato alla figura di Clio e l’ha seguita in ogni snodo fondamentale del suo percorso in internet e nella vita reale. L’identikit del follower tipo della beauty influencer? «Sono appassionati di make-up ma non hanno tempo e budget illimitati per poter sperimentare».