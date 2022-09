Meta ha deciso che chiuderà Neighborhoods, lanciato appena un anno fa

Meta ha confermato la chiusura di Neighborhoods, uno spazio all’interno dell’app Facebook lanciato solo l’anno scorso e pensato per favorire la comunicazione nelle comunità locali e aiutare i vicini a scambiarsi notizie e informazioni. Prima di Neighborhoods, le persone che abitano nella stessa zona utilizzavano i gruppi di Facebook per questi scopi.

Perché la chiusura di Neighborhoods?

Meta ha detto di aver investito in Neighborhoods perché aveva avuto modo di osservare quanto fossero popolari i contenuti scambiati tra gli appartenenti a una stessa comunità locale sulla piattaforma. L’azienda ha poi stabilito però che il modo migliore per interagire tra persone dello stesso quartiere è tornare a sfruttare i gruppi di Facebook, come in effetti accadeva prima dell’avvento di Neighborhoods. Testato per la prima volta nel 2020 a Calgary, in Canada, prima di essere lanciato ufficialmente in Canada e negli Stati Uniti lo scorso anno, Neighborhoods è stato programmato per essere lanciato appena prima del debutto pubblico di Nextdoor, un social network incentrato sulla dimensione delle comunità di quartiere lanciato negli Stati Uniti nel 2011 e che si è fuso di recente con una SPAC. Neighborhoods di Facebook è stato spesso definito il clone di Nextdoor, infatti.

La chiusura di Facebook Neighborhoods è stata annunciata per la prima volta dal Social media consultant Matt Navarra, che ha pubblicato su Twitter lo screenshot del post di un Product manager in cui si annunciavano i piani dell’azienda: chiudere Neighborhoods il prossimo primo ottobre.

Facebook is shutting down its Nextdoor-clone Neighborhoods on Oct 1st h/t @grigg_digital pic.twitter.com/Zob6ny5gf5 — Matt Navarra (@MattNavarra) September 1, 2022

La decisione di Facebook di allontanarsi dai contenuti strettamente locali arriva in un momento in cui Meta si sta concentrando maggiormente sulla promozione dei contenuti delle comunità pubbliche, nell’ottica di concorrere con il suo rivale TikTok.