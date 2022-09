Meta introdurrà nuove funzionalità a pagamento su Facebook, Instagram e WhatsApp

Facebook, Instagram e WhatsApp, tutti di proprietà di Meta, potrebbero presto avere nuove funzionalità specifiche disponibili solo per gli utenti disposti a pagarle. Secondo quanto riporta The Verge, entrato in possesso di una nota interna inviata da Meta ai dipendenti, l’azienda starebbe formando una nuova divisione chiamata Nuove esperienze di monetizzazione che si occuperà dello sviluppo delle funzionalità e dei servizi a pagamento per ogni app dell’azienda. La divisione sarà guidata da Pratiti Raychoudhury, ex capo della ricerca di Meta.

LEGGI ANCHE > Instagram sta iniziando a rendere attivi gli abbonamenti (a pagamento) per i contenuti speciali

Perché le nuove funzionalità a pagamento su Meta?

Facebook, Instagram e WhatsApp hanno già una serie di funzionalità a pagamento che sono state pensate però per soddisfare le esigenze dei creators, come la possibilità di abbonarsi ai contenuti di un certo utente su Instagram. Anche su WhatsApp, alcune aziende pagano il servizio per avere la possibilità di comunicare con i propri clienti tramite l’app. Sicuramente, la nuova divisione di Meta sarà separata da questo tipo di iniziative pensate per degli utenti specifici, come i creators o le aziende. Le funzionalità a pagamento potrebbero aiutare Meta a trovare nuove fonti di entrate non pubblicitarie. Infatti, l’esigenza di Meta di prendere in considerazione nuove forme di guadagno deriva in parte dal fatto che recentemente gli introiti dell’azienda, basati principalmente sulla pubblicità, hanno risentito pesantemente delle modifiche introdotte da Apple al monitoraggio degli annunci e alla privacy.

Non è ancora chiaro quali tipo di funzionalità a pagamento potrebbero derivare da questa nuova iniziativa di Meta ma il vicepresidente della monetizzazione di Meta, John Hegeman, ha detto a The Verge che la società sta tenendo d’occhio i suoi colleghi del settore. Infatti, società come Twitter, Snapchat e Telegram hanno di recente lanciato abbonamenti mensili che sbloccano funzionalità esclusive e altri vantaggi in-app per gli interessati.