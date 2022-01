Instagram sta iniziando a rendere attivi gli abbonamenti (a pagamento) per i contenuti speciali

Abbonamento a Instagram. Può essere possibile? In realtà sì, in base a quanto rilevato da alcuni leaks sul social network di proprietà di Meta che viene gestito da Adam Mosseri. Quest’ultimo potrebbe puntare a un nuovo modello di business, trasformando una piattaforma di comunicazione social in una sorta di OTT à la Netflix per intenderci. Instagram, infatti, sta puntando molto sui contenuti esclusivi come, in passato, aveva fatto anche YouTube. La piattaforma di video, tuttavia, proprio nelle ultime ore è tornata sui propri passi, annunciando – di fatto – la dismissione del suo programma YouTube Originals, come vi avevamo raccontato qui. Nonostante questo, vediamo quali sono i rumors su questi abbonamenti su Instagram.

Abbonamenti su Instagram, è possibile?

Gli abbonamenti per Instagram consentiranno ai creators di pubblicare storie e live esclusivi che potrebbero includere contenuti come materiale dietro le quinte o messaggi più personali per gli utenti.

🎉 Subscriptions 🎉 Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

– Subscriber Lives

– Subscriber Stories

– Subscriber Badges We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX — Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022

«I creators – ha detto Mosseri – dovrebbero gestire il loro rapporto con i loro abbonati, prendere il loro elenco di iscritti e portarli da Instagram ad altre app e siti web creati da altre società». In pratica, i creators (al momento, la sperimentazione funzionerà a partire dagli Stati Uniti) offriranno dei contenuti premium ai loro abbonati: una sottoscrizione in cambio di una stories personalizzata o di una live condivisa direttamente con gli utenti coinvolti. Insomma, la creazione di un piccolo club a partire da un account Instagram. Il social network, in questo modo, si pone sempre dalla parte dei creators, sostenendo che saranno loro a gestire autonomamente le proprie tariffe. Ma non è escluso che, se questa funzione dovesse andare in porto, questo rapporto cambierà.