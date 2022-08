Meta è quell’azienda che, nonostante sforzi e investimenti, si può permettere di cestinare Facebook Gaming

Vi ricordate quando Facebook Gaming veniva presentato come una risposta alla crescita esponenziale del settore? Addirittura, a un certo punto, questa funzionalità del popolare social network veniva considerata il futuro della piattaforma, l’output definitivo per chi aveva già intravisto il calo di popolarità nelle tradizionali attività di networking tra utenti. Del resto, cosa c’è di meglio di un gioco – tra l’altro virtuale – per creare interazioni? Poi, però, le cose non andarono come previsto. E continuano a non andare per nulla bene. Tant’è che Meta ha deciso di stoppare i servizi di Facebook Gaming a partire dal 28 ottobre 2022. È diventato, ormai, un prodotto che non ha più modo di esistere.

Facebook Gaming sarà offline a partire dal 28 ottobre prossimo

Nasceva, nel 2020, in piena emergenza coronavirus per attirare streamer e gamer abituali, in modo tale da metterli in collegamento tra di loro e in modo tale da farli dialogare e renderli pronti a iniziare le proprie attività. In quel periodo, l’accelerata del colosso di Menlo Park è stata trainata dal grande successo che aveva avuto Twitch. Facebook credeva di perdere terreno nell’ambito del gaming online. Oggi, a due anni di distanza, l’effetto – in concomitanza con la ripresa delle interazioni sociali reali – sembra essere svanito.

E se Facebook si sta effettivamente concentrando sul metaverso – tanto da influenzare il naming della propria azienda di riferimento – che, di fatto, è l’ambito di applicazione delle principali piattaforme di gaming online, è pur vero che questo investimento sembra escludere definitivamente questa declinazione del servizio. Facebook ha già lanciato il suo epitafio sul progetto: «Sarete ancora in grado di trovare i vostri giochi, streamer e gruppi quando visitate la scheda Giochi nell’app di Facebook». Eterno riposo.