Il Presidente della Commissione Antimafia è sicuro: dietro gli scontri di Napoli c’è la regia della camorra

Se Forza Nuova ha palesato la sua vicinanza e adesione alle manifestazioni di piazza nel capoluogo campano – come confermato dal leader del Movimento di estrema destra, Roberto Fiore, con un comunicato pubblicato sui social -, c’è un’altra mano ad aver organizzato, guidato e partecipato a quanto accaduto nella serata di venerdì. Ne è sicuro Nicola Morra, Presidente della Commissione antimafia che parla della camorra dietro scontri a Napoli.

«Ieri sera a Napoli, nell’irrazionalità di tante persone evidentemente inconsapevoli di quanto stavano facendo, c’era anche una sapiente regia. Accertata la presenza reale di uomini dei clan della Pignasecca, del Pallonetto e dei Quartieri Spagnoli – ha scritto in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle e Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra – . Pur non essendoci fisicamente, c’erano anche con le loro ‘fesserie’ tutti coloro che hanno sempre e soltanto ostentato sprezzo per le evidenze che la realtà ci ha offerto in tutti questi mesi».

Camorra dietro scontri a Napoli, lo dice Nicola Morra

Il Presidente della Commissione Antimafia, dunque, non ha dubbi sul ruolo avuto dai clan della camorra nell’organizzazione della manifestazione di Napoli che, nel giro di poco, si è trasformata in atti di violenza nei confronti delle forze dell’ordine e della città stessa che ha vissuta una notte di guerriglia urbana partendo dalla protesta contro il coprifuoco in Campania e il prossimo lockdown annunciato nella Regione da Vincenzo De Luca.

Le immagini della pandemia

«Dimenticando cortei di camion militari impegnati a portare via bare, un Pontefice inverosimilmente solo in Piazza San Pietro durante uno dei riti più importanti della cristianità, tutti i ‘non ce n’è Coviddi’, ed i loro amplificatori tv e social impegnati ad ottenere share ed ascolti perché fa più rumore l’albero che cade piuttosto che la foresta che cresce, erano lì, immaterialmente, ad ostentare la loro stupidità – ha aggiunto Nicola Morra -. Solo che questi individui, con la loro irrazionalità narcisistica, stanno facendo danni enormi alla salute collettiva. E non glielo possiamo consentire. Li sconfiggeremo con la forza della ragione, con l’evidenza della verità».