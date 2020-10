Il post di Roberto Fiore che conferma la presenza di Forza Nuova al fianco dei manifestanti a Napoli

La notte di proteste è degenerata nel capoluogo campano: centinaia (se non migliaia) di persone sono scese in strada e nelle piazze per manifestare contro le ultime misure restrittive annunciate da Vincenzo De Luca in Campania. Dopo un inizio abbastanza tranquillo, il clima si è ben presto surriscaldato. Abbiamo visto le immagini, in presa diretta, del giornalista di SkyTG24 – Paolo Fratter – e del suo operatore video aggredito. Ma altri atti di violenza sono stati registrati nei confronti delle forze dell’ordine che hanno impedito l’arrivo dei manifestanti sotto il palazzo della Regione. E a dare supporto alle proteste anche Forza Nuova a Napoli.

LEGGI ANCHE > Proteste a Napoli contro le restrizioni volute da De Luca

E ad annunciarlo è stato lo stesso Roberto Fiore, leader del movimento di estrema destra con un post pubblicato nella tarda serata di ieri in cui si parla di dittatura sanitaria e con un comunicato in cui viene tirato in ballo anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

NAPOLI, PRONTI A SCENDERE IN PIAZZA Mentre Mattarella riunisce il consiglio di guerra e De Luca prepara un vergognoso #lockdown, @ForzaNuova è pronta a scendere in piazza al fianco del popolo di #Napoli senza paura, con il vigore tipico della nostra gente.

No #dittaturasanitaria pic.twitter.com/71hRVaHaLa — Roberto Fiore (@RobertoFioreFN) October 23, 2020

Forza Nuova a Napoli supporta le proteste contro De Luca

«Mentre Mattarella riunisce il consiglio di guerra e De Luca prepara un vergognoso lockdown, Forza Nuova è pronta a scendere in piazza al fianco del popolo di Napoli senza paura, con il vigore tipico della nostra gente – si legge nel comunicato stampa uscito nel pomeriggio e pubblicato solo in tarda serata sulla bacheca Twitter di Roberto Fiore -. Marceremo al fianco di padri di famiglia, mamme, donne, anziani, giovani. Che sia Napoli la prima città che si solleva contro la dittatura sanitaria. Che si accenda a Napoli la prima scintilla della rivoluzione».

(foto di copertina: da profilo Twitter di Roberto Fiore)