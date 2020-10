Il giornalista di SkyTg24 aggredito durante le proteste a Napoli | VIDEO

Nella notte di esasperata tensione nel capoluogo campano, i manifestanti si sono resi protagonisti di atti di violenza che nulla hanno a che vedere con le motivazioni della protesta contro le restrizioni volute e annunciate dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Durante una diretta in onda su SkyTg24, un giornalista aggredito a Napoli da una delle persone scese in strada contro il lockdown locale annunciato dal vertice della Campania. Prima si è scagliato contro l’operatore video che imbracciava la telecamera, poi ha spintonato su un’automobile il cronista Paolo Fratter.

Il tutto è andato in onda sul canale all news H24 dell’emittente satellitare.

Proteste a #Napoli, inviato di Sky Tg 24 picchiato in diretta pic.twitter.com/Xzcn88k7ob — Ultime Notizie Dal Mondo (@UNDMofficial) October 23, 2020

Fratter stava raccontando le dinamiche della protesta spiegando come alcuni manifestanti avessero provato a raggiungere il palazzo della Regione prima di essere fermati dal cordone delle forze dell’ordine, quando un uomo ha colpito l’operatore video. Allora il giornalista viene spinto su una delle auto presenti in quella zona di Napoli e viene anche colpito da uno dei manifestanti. Il tutto in diretta su SkyTg24.

Giornalista aggredito a Napoli durante la diretta sulla manifestazione

Per fortuna si è trattato di pochi istanti, con il giornalista aggredito che riesce a sottrarsi dalla presa del violento manifestante e ad allontanarsi prontamente dalle braccia dell’uomo che tentava di colpirlo per la seconda volta. Poi, voltandosi verso di lui (e altre persone scese in strada) ha chiesto calma e tranquillità sottolineando come lui fosse lì per lavorare e per raccontare quella protesta. Poi si è allontanato, spiegando di aver raggiunto un’area più tranquilla perché nella strada del corteo erano troppo alti i rischi.

Gli altri atti di violenza

Un gesto che nulla a che vedere con la protesta. E non è stato l’unico gesto di violenza durante la lunga notte di Napoli. Altri episodi, anche contro le forze dell’ordine, si sono registrati nel corso della serata.

(foto di copertina: da SkyTg24)