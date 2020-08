Calabresi vs Casaleggio 2-0. Sarebbe questo il risultato se quello tra l’ex direttore di Repubblica e il figlio del fondatore del Movimento CinqueStelle fosse un incontro di calcio. Invece si tratta di cause in tribunale e all’Ordine dei giornalisti per un articolo uscito su Repubblica nel giugno 2017 che parlava di un incontro tra Casaleggio e Matteo Salvini aprendo per la prima volta alla possibilità di un accordo tra Lega e Movimento che poi si è effettivamente verificato dopo le elezioni del 2018.

Calabresi vs Casaleggio, dove nasce la causa

A far arrabbiare Casaleggio non era stato tanto l’articolo a firma di Matteo Pucciarelli che raccontava l’incontro con Salvini, quanto l’editoriale, il tweet e un video pubblicati tra il 15 e il 16 giugno del 2017 da Calabresi per commentare la notizia. Casaleggio sosteneva di essere stato diffamato ma il giudice di Ivrea Paola Cavarero ha bocciato la sua tesi, esattamente come l’Ordine dei giornalisti aveva respinto la sua richiesta di provvedimento disciplinare contro l’ex direttore di Repubblica. Calabresi vs Casaleggio è quindi la storia di uno scoop giornalistico e di come il Ceo della Casaleggio Associati abbia cercato di coprirlo accusando il giornale che lo ha pubblicato di diffamazione. Tentativo andato a vuoto visto che il giudice oltre a confermare il contenuto dell’articolo di Pucciarelli ha obbligato Casaleggio a pagare le spese processuali. Un successo festeggiato da Calabresi con un tweet.

@repubblica raccontò di un incontro tra Davide Casaleggio e @matteosalvinimi un anno prima della nascita del governo gialloverde, per questo tweet #Casaleggio mi fece causa civile per diffamazione. Il Tribunale ha ritenuto infondata la causa e lo ha condannato a pagare le spese https://t.co/vCYwWq7yUZ — Mario Calabresi (@mariocalabresi) August 14, 2020

Calabresi vs Casaleggio, le reazioni all’epoca dell’articolo

In molti in rete hanno però voluto non tanto sottolineare la vittoria di Calabresi in tribunale quanto ricordare le reazioni arrivate dal fronte pentastellato all’epoca dell’uscita dell’articolo. Le reazioni sul Blog delle stelle fu immediata e molto forte. Casaleggio definì la notizia “falsa” e parlò di “Metodo Repubblica” per definire l’uso di fake news contro lui e il Movimento. Alla conferma di Calabresi sui contenuti dell’articolo poi i CinqueStelle reagirono negando l’incontro col futuro alleato di governo mentre Casaleggio fece causa all’allora direttore del quotidiano di Largo Fochetti dando il là a quello che Calabresi chiamò a sua volta il “Metodo CinqueStelle”.

Per ricordare alcune risposte di allora… https://t.co/pYUu4ZczhJ — Alberto Infelise (@albertoinfelise) August 14, 2020