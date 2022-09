Il bug che ha impedito ad alcuni utenti Twitter di disconnettersi

Si tratta di un bug Twitter che potrebbe aver colpito alcuni utenti nel corso dell’ultimo anno. La questione riguarda un malfunzionamento nel procedimento di reset della password, come ha reso noto l’azienda, chiamandolo «incidente». Ad essere colpito è stato un numero non precisato di account che hanno deciso di reimpostare la propria password e si sono trovati a non potersi disconnettere dall’account su tutti i dispositivi.

Il bug Twitter che impedisce di disconnettersi

«Se avete cambiato la password in modo proattivo su un dispositivo, ma avevate ancora una sessione aperta su un altro dispositivo, la sessione potrebbe non essere stata chiusa – si legge sul blog di Twitter nella pagina dedicata alla questione -. Le sessioni Web non sono state interessate e sono state chiuse in modo appropriato». Ecco perché l’azienda ha provveduto a disconnettere alcuni account che sono stati soggetto a un problema che sarebbe imputabile a «una modifica dei sistemi che alimentano la reimpostazione delle password» apportata a un certo punto del 2021.

Non è stato reso noto, dal portavoce che ha parlato della questione – come riporta Engadget -, quante persone siano state interessate ma il bug «per la maggior parte delle persone non avrebbe comportato alcun danno o compromissione dell’account». Una rassicurazione, quindi, ma non una sicurezza al 100%. La preoccupazione rimane per coloro che hanno utilizzato dispositivi condivisi o che, nell’ultimo anno, si sono visti sottrarre o hanno perso il dispositivi in cui erano loggati su Twitter.

Recentemente la questione fatta emergere dal whistleblower di Twitter, Peiter Zatko – ex responsabile della sicurezza informatica per la piattaforma -, ha portato l’attenzione sull’insufficiente livello sicurezza garantito. L’azienda è stata definita «gravemente negligente» in tal senso e, almeno finora, Twitter ha scelto di non scendere nel merito della questione e di non fornire dettagli facendo riferimento al contenzioso aperto con Elon Musk per l’acquisizione (il processo si terrà a breve, il prossimo ottobre).