La storia delle immagini e dei video del confine tra Russia e Finlandia che girano in rete

L’annuncio della mobilitazione militare parziale dato ieri da Vladimir Putin ha spinto moltissimi civili russi a lasciare il paese. Sul web e sui media (utilizzando, però, il condizionale) girano immagini e video confine Russia Finlandia che dovrebbero riportare la situazione seguente: 35 km di fila, i russi che provano a lasciare il paese.

#Breaking: just in – The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022

Su Twitter c’è un video – ripreso da un qualche profilo social, viste le scritte che mostrano un editing simile a quello che è possibile fare con TikTok o Instagram – che è stato visualizzato 2,5 milioni di volte caricato da dal giornalista freelance Sotiri Dimpinoudis poco prima delle 15 di ieri pomeriggio. Si tratta del contenuto che è stato inserito anche in molti degli articoli dei quotidiani italiani che hanno trattato la vicenda. Lo stesso profilo, che sta monitorando la situazione, ha condiviso questa mattina quella che sarebbe la condizione attuale del confine tra Russia e Mongolia. Il giornalista utilizza la dicitura “Breaking News – Just In” che – secondo il gergo giornalistico – starebbe a indicare una notizia dell’ultima ora o che, comunque, non dovrebbe essere stata riportare precedentemente.

#Breaking: Just in – Reports that more #Russia[n civilians are fleeing their country in the early morning of Thursday, video footage showing you a huge line of cars forming at the Russian border checkpoint of #Kyakhta, #Mongolia. #Ukraine️ pic.twitter.com/4Td4bAWyM7 — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 22, 2022



Video confine Russia Finlandia, cosa sta succedendo?

Cerchiamo di ricostruire cronologicamente la situazione al confine Russia Finlandia al netto del fatto che, per ovvie ragioni, si tratta di eventi che si stanno susseguendo molto rapidamente e che tratteggiano circostanze in rapido cambiamento.

Situation at Finland’s borders has not changed with the announcement of Russian moilization. There are videos circulating on social media, at least some of which have already been filmed before and now taken out of context. There is incorrect information in circulation. — Rajavartiolaitos (@rajavartijat) September 21, 2022

Questo tweet è stato diffuso nella serata di ieri attorno alle 18 (le 19 in Finlandia) dalla Finnish Border Guard, agenzia governativa che si occupa di monitorare i confini. Ieri sera affermava: «La situazione ai confini della Finlandia non è cambiata con l’annuncio della mobilizzazione russa. Sui social media circolano video, almeno alcuni dei quali già girati in precedenza e ora estrapolati dal contesto. Circolano informazioni errate». Si fa presente, quindi, che ai confini non ci sarebbe stato – almeno fino a ieri sera – un cambiamento degno di nota dei flussi di persone in uscita. Oltre a questo, in rete – come spesso accade in situazione del genere – si parla di materiale in rete estrapolato dal proprio contesto e spacciato per ciò che non è.

La posizione del Finnish Border Guard dopo una notte, però, è già diversa e possiamo riscontrarlo in un’intervista rilasciata a Reuters questa mattina. La Guardia di frontiera finlandese riporta come (comprensibilmente, considerato il tempo necessario per preparare i bagagli e arrivare al confine dalle città più densamente popolate della Russia) il traffico si sia «intensificato» nel corso della notte appena passata. La situazione, attualmente, è sotto controllo. «Il numero è chiaramente aumentato – afferma il capo della Guardia di frontiera finlandese per gli affari internazionali Matti Pitkaniitty – ed è un numero eccezionale, nel senso che è chiaramente più affollato».

Sono stati disposti nove posti di controllo. Pitkaniitty riporta che, comunque, il numero di persone che sta attraversando i confini da questa notte risulta essere inferiore rispetto a quello delle persone che lo hanno fatto lo scorso weekend. Occorrerà capire, a fine giornata, di che numeri si parlerà. Risulterebbe fondamentale poter distinguere, inoltre, coloro che si spostano o si sono spostati per ragioni legate a viaggio o lavoro e coloro che invece lo fanno o lo hanno fatto per trovare rifugio in un altro paese vista la situazione attuale in Russia. Per quanto riguarda il confine con la Norvegia – localizzato molto più a nord rispetto a quello con la finlandia – il capo sezione per il controllo operativo dell’immigrazione della polizia di Finnmark non ha segnalato a Reuters particolari cambiamenti per ora.