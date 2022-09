Gli effetti dell’annuncio della mobilitazione parziale di Putin in Russia sulle ricerche Google

Vladimir Putin ha disposto una mobilitazione parziale in Russia allo scopo di conferire nuove forze all’attacco della Russia in Ucraina. Cosa vuol dire mobilitazione parziale? Nel discorso alla nazione che tanto era atteso Putin ha spiegato che verranno richiamati – come è stato già disposto in giornata con la pubblicazione di un decreto del Cremlino – 300 mila arrivisti. Si tratta, come spiegato dal presidente stesso insieme al ministro della Difesa Serghei Shoigu, di «quei cittadini che sono nelle riserve e soprattutto, coloro che hanno prestato servizio nelle forze armate, hanno determinate specializzazioni militari ed un’esperienza rilevante saranno soggetti a coscrizione». Scopo della mobilitazione è «controllare i territori liberati» in Ucraina dopo che ieri la Russia ha annunciato di appoggiare i referendum nel Donbass per annessione alla Russia. Come è stata presa la notizia della mobilitazione parziale Putin? Con paura, ovviamente, prendendo consapevolezza – in Russia – che questo vuol dire che il conflitto si protrarrà ancora a lungo, verosimilmente. E questo, secondo Meduza, si vedrebbe nelle ricerche Google Russia.

In Russia, searches for the phrase “How to leave Russia” surged on Google this evening — right when Putin was scheduled to address the nation following the passage of new laws on “mobilization” and “martial law.”https://t.co/afBuMfjYuX pic.twitter.com/ZR2FUme4Io — Meduza in English (@meduza_en) September 20, 2022



LEGGI ANCHE >>> L’esperto IT Petteri Järvinen: «La Russia potrebbe modificare il prossimo video di Sanna Marin con il deep fake»

Le ricerche Google Russia dopo l’annuncio mobilitazione parziale Putin

Considerato che la Duma ha anche approvato l’inasprimento di pene per disertori e renitenti alla leva nel caso di «mobilitazione», «legge marziale», «tempo di guerra» e «conflitto armato», il panico si sta diffondendo tra la popolazione. «In Russia, le ricerche su Google della frase “Come lasciare la Russia” sono aumentate questa sera – si legge nel tweet di Meduza – proprio quando Putin avrebbe dovuto rivolgersi alla nazione in seguito all’approvazione delle nuove leggi sulla “mobilitazione” e sulla “legge marziale”».

Il termine как уехать из россии, che tradotto in italiano significa “Come lasciare la Russia”, ha effettivamente subito nelle ultime 24 ore una serie di picchi. Come rilevabile sfruttando Google Trends, infatti, ci sono stati vari picchi a partire dalle ore 20.08 del 20 settembre con un andamento fatto di vari picchi – con una discesa nella notte – e una risalita in mattinata.

Con il valore 100, in questo grafico, si indica la maggiore frequenza di ricerca del termine. Il valore 50, di conseguenza, indica la metà delle ricerche in riferimento al valore massimo. Quando le ricerche sono pari a 0, invece, significa che non sono stati rilevati dati sufficienti per quel termine.

Oltre a questa, tra ieri sera e oggi anche le chiavi di ricerca relative alla “Mobilitazione in Russia” o a “Chi può essere mobilitato”, indice del fatto che il popolo russo sta provando a comprendere le istruzioni date e chi sono esattamente i 300 mila arrivisti che verranno convocati per proseguire il conflitto.