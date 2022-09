L'effetto che fa sembrare i piedi di Meloni deformati è dato non da una modifica in post produzione, come molti dicono su Twitter, ma da uno scatto con grandangolo

No, lo scatto di Meloni a Palermo non sembrerebbe modificato con Photoshop

Su Twitter la stanno definendo la foto modificata con photoshop Meloni. Partiamo dal principio: da dove arriva e a quando risale lo scatto che sta facendo il giro di Twitter? Si tratta – come rintracciabile sui profili social della Meloni – delle fotografie del comizio che la leader di FdI ha tenuto in piazza Ruggero Settimo a Palermo. Insieme alla foto che sta facendo discutere ne sono state caricate altre due, una in cui è rintracciabile il medesimo effetto che molti hanno attribuito a Photoshop ma che sembrerebbe essere frutto di una foto scattata con grandangolo più che di una modifica fatta in post produzione (che, comunque, non è completamente escludibile anche solo per un miglioramento della nitidezza o delle luci, per esempio).



La questione Photoshop Meloni al comizio di Palermo

Sono un po’ le persone che, sui social, alludono all’utilizzo di Photoshop per aumentare la gente presente in piazza e dare l’impressione che la folla sia molta più di quella realmente presente.

Dalle foto si può notare come il comizio di Giorgia Meloni a Palermo sia andato un po’ troppo per le lunghe #Meloni #Palermo #photoshop pic.twitter.com/LGFnrfbdxb — dott. Meco & mr. Joni (@mr_meco) September 21, 2022

Le bugie fanno allungare il naso ma nel caso di Meloni i piedi!

Come fanno i grafici di Meloni ad ingannare con le loro foto per far vedere che c’è tanta gente? Semplice!! allungare le foto con photoshop!

Guardate i piedi di Giorgia Meloni!!!! 🤣🤣🤣

Foto orginale di Meloni! pic.twitter.com/gHlFEa7XtE — Italia Mattanza (@IMattanza) September 21, 2022

Sono tanti i commenti come questo che fanno notare come la foto sembri in qualche modo alterata. L’effetto che si ottiene, però – come alcuni utenti hanno iniziato a fare presente mano a mano che questa foto ha iniziato a rimbalzare di bacheca in bacheca – utilizzando un obiettivo grandangolare. Scattare una foto con grandangolo è possibile sia utilizzando uno smartphone di ultima generazione.

Basta aprire la fotocamera, se si possiede uno smartphone moderno, per provare in prima persona questo effetto: scattando una fotografia con grandangolo l’effetto è ben visibile. Tutto quello che si trova ai bordi dello scatto viene schiacciato e allungato nella direzione del centro della foto. Questo è quello che accade, in maniera più evidente che ad altri elementi dello scatto, ai piedi di Meloni. Lo stesso effetto subiscono – in maniera più evidente – le figure che sono davanti a lei, sotto il palco e quelle al bordo destro della fotografia.

Perché questa scelta? Chi ha scattato la foto, sapientemente, ha fatto coincidere il punto di fuga – nello scatto in cui Meloni sembra avere piedi enormi così come nell’altro che mostra una folla – con la piazza che, per effetto stesso della tipologia di foto scattata, va ad assumere una maggiore profondità. Non è corretto, in sostanza, parlare di utilizzo di Potoshop ma si può supporre che l’aumento di profondità della piazza sia un effetto volutamente cercato vista la tipologia di fotografie, che puntano – venendo pubblicate sul profilo di Meloni – a far vedere quante persone la vanno ad ascoltare.

è l’usi di un obiettivo grandangolare, un 14 o un 12 mm niente photoshop.

e la meloni fa schifo uguale. — shasa ile (@shasaile) September 21, 2022

Ma nemmeno si sono scomodati a modificare la foto digitalmente: l’hanno scattata allungando la profondità in modo che uno spazio di 40 metri appaia molto più lungo e quindi affollato. — I scream (@I_scr3am) September 21, 2022

Yep pic.twitter.com/yfk4CqUchU — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) September 21, 2022

Il dibattito, comunque, prosegue acceso sui social tra coloro che sostengono che ci sia un lavoro di post produzione e coloro che, invece, attribuiscono l’effetto a un obiettivo grandangolare.