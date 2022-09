Anche Meloni si è messa a replicare sui social come fa Calenda

Enrico Letta ha rilasciato un’intervista a Francesco Cancellato, direttore di Fanpage,it, in cui si è parlato di diverse questioni relative alle politiche del Pd e alle intenzioni del Pd di Letta qualora vincesse le elezioni. Una domanda, ovviamente, è stata incentrata su Giorgia Meloni e sull’eventualità che possa diventare la prossima premier in Italia: il segretario del Pd parla dell’eventualità di un suo governo in Italia come di un «pericolo di destra che riguarda gli elettori italiani» del quale è necessario prendere coscienza. Meloni replica a Letta proprio andando a prendere questo frammento di video, in cui il segretario prosegue: «Le idee che loro portano avanti sono idee discriminatorie nei confronti di una parte importante della nostra società».

Governo di destra pericoloso per gli elettori? No caro Enrico, l’unico pericolo è per il sistema di potere della sinistra. #VotaFDI pic.twitter.com/rd4SpFWZsd — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 14, 2022



Meloni replica a Letta via social come ha fatto Calenda

Letta termina – un pezzo che Meloni esclude dalla porzione di video che condivide sul suo profilo e a cui sceglie di replicare – con una considerazione rispetto al fatto che la destra vuole dire come si deve vivere, in cosa si deve credere e chi si deve amare mentre al sinistra no.

La replica di Giorgia Meloni parte appena Letta finisce di parlare, nella parte bassa del video, un po’ come se si trattasse di un confronto. Il primo ad avviare quello che abbiamo chiamato dibattito “virtuale” è stato Calenda che, non essendo stato invitato al confronto Letta-Meloni del Corriere della Sera, ha deciso di replicare nel merito e alle stesse risposte prendendo la diretta e fermandola dando anche le sue di risposte. La stessa cosa l’ha fatta Giorgia Meloni, seppure non annunciandolo come evento. Come abbiamo scritto in precedenza, Giorgia Meloni (o, più verosimilmente, il suo staff) ha seguito la diretta di Calenda per vedere cosa sarebbe stato detto.

A Letta Meloni ha scelto di replicare che un governo di centrodestra andrebbe contro solo al sistema di potere del PD, pericoloso «per chi ha creduto che in Italia chi era di sinistra dovesse avere più diritti degli altri». Il video mostra come la scelta dei politici – che in televisione ormai vanno molto poco – sia quella di confrontarsi e replicare a colpi di video social mettendo in piedi, però, quella che è solo l’ombra di un duello elettorale come andrebbe condotto in un paese in cui i cittadini devono decidere chi votare il prossimo 25 settembre.