Giorgia Meloni vuole querelare l’ex ambasciatore USA Volker (e la Repubblica che l’ha intervistato)

A dieci giorni dal silenzio elettorale prima del voto di domenica 25 settembre, le notizie arrivate dal rapporto degli 007 americani in merito ai presunti finanziamenti russi ai partiti politici occidentali (ancora non si conoscono con certezza né i nomi dei Paesi né, tantomeno, le realtà politiche che sarebbero coinvolte) hanno provocato le classiche e inevitabili polemiche. Al momento, il capo del Copasir Adolfo Urso ha spiegato che l’Italia non è inserita in quel report che conta almeno 20 nazioni. Insomma, il nostro Paese sembra – per ora – non avere a che fare con la questione. Ma Giorgia Meloni si è sentita attaccata da un’intervista rilasciata dall’ex ambasciatore USA presso la Nato a La Repubblica e, per questo motivo, ha annunciato una querela contro Kurt Volker e il quotidiano.

Ma cosa ha detto l’ex alto rappresentante americano alla NATO (sotto la presidenza George Bush) e inviato speciale di Donald Trump? Volker, di fatto, ha tirato in ballo anche il partito di Giorgia Meloni. Questi alcuni passaggi della sua intervista:

«La Lega è in circolazione da parecchio tempo ed era noto che riflettesse le prospettive russe. FdI è una formazione più recente, anche se erede di altri partiti, ed è cresciuta in maniera straordinaria nell’ultimo anno. Ciò obbliga a porsi domande su quali sono le fonti dei loro finanziamenti, delle posizioni prese e dell’aumento della popolarità».

Nessuna a prova a sostegno di questa che lo stesso Volker ha definito una mera ipotesi. Fratelli d’Italia, dunque, è stata tirata in ballo all’interno di un’analisi del contesto politico italiano e i riflessi internazionali.

Finanziamenti russi ai partiti, Meloni querela Repubblica

E per questo, sul tema dei presunti finanziamenti russi ai partiti, Giorgia Meloni ha detto di voler querelare sia l’ex ambasciatore americano che la testata che ha pubblicato l’intervista (La Repubblica). Nella sua intervista a Radio24, infatti, la leader di FdI ha dichiarato: «C’è un titolo questa mattina che riguarda Fratelli d’Italia, titolo de La repubblica, che allude a cose che poi non ci sono nell’intervista. Siccome è tutto verificabile quali sono le nostre fonti di finanziamento, non mi sembra un buon modo di fare giornalismo né di fare l’ambasciatore, lanciare accuse dicendo poi che non ci sono le prove. O ci forniscono le prove, o dovremo querelarli per diffamazione – afferma Meloni – quando si dichiara una cosa dicendo di non avere prove, ci si assume la responsabilità. Ci portino le prove. Ma siccome so che le prove non ci sono perché Fratelli d’Italia non prende soldi da stranieri, credo che la querela sia inevitabile».

(foto IPP/Mario Romano)