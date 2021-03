La CEO di Youtube sull’account di Trump: «Ripristinato quando il rischio di violenza sarà diminuito»

La sospensione di Donald Trump da Youtube verrà revocata solo e soltanto quando il rischio che l’ex presidente Usa utilizzi i social per incitare alla violenza sarà diminuito. A chiarirlo è Susan Wojcicki, CEO di Youtube, nel corso di un’intervista con il think tank Atlantic Council pubblicata su Youtube. La sospensione di Trump dalla piattaforma video più celebre al mondo è stata stabilita a gennaio – come quella da tutti gli altri social in seguito ai disordini di Capitol Hill – e definita temporanea. L’account Youtube Trump però, almeno per ora, non sarà ripristinato.

La sospensione dell’account Youtube Trump continua

Su Twitter un account Trump non esisterà più, su Trump Facebook la valutazione è compito del Board – che sta avendo delle difficoltà -. Come riporta CNN Business, nel corso del suo intervento la CEO ha chiarito che la piattaforma video si affiderà a una serie di indicatori che valuteranno il livello di violenza delle comunicazioni di Donald Trump; tra queste figureranno le dichiarazioni di funzionari governativi, il livello di prontezza delle forse dell’ordine e qualunque retorica violenta che Youtube potrebbe individuare sulla propria piattaforma.

Quando verrà revocato il ban Trump Youtube?

Quando Trump tornerà su Youtube dipende da Trump stesso, quindi, e dal modo che avrà di comunicare. La CEO di Youtube vuole avere la certezza che il rischio che l’ex presidente inciti all’odio sia calato quando si riapproprierà del suo account soprattutto in virtù del fatto che la giornata di ieri era vista come quella del nuovo giuramento di Donald Trump secondo una serie di teorie complottiste diffuse su alcuni social di nicchia come GAB. Proprio per questa situazione, attenzionata dalla polizia, Susan Wojcicki ha affermato che «toglieremo la sospensione del canale Donald Trump quando stabiliremo che il rischio di violenza è diminuito».