YouTube ha sospeso (di nuovo) Rudy Giuliani

Il canale dell'avvocato di Trump finisce, per la seconda volta in due mesi, sotto l'attenzione del social per violazione delle regole

Un piccolo record per l’ex sindaco di New York e fido avvocato di Donald Trump. In poco più di due mesi, infatti, Rudy Giuliani è riuscito a far sospendere il proprio canale Youtube per aver violato i regolamenti e la policy del social network dei video. L’ultimo provvedimento si aggiunge a quello per cui il repubblicano ha già pagato pegno nel mese di gennaio. A differenza della scorsa volta, però, YouTube sospende Rudy Giuliani per ben due settimane: in questo lasso di tempo, dunque, l’avvocato di Trump non potrà caricare alcun video. E questo secondo avvertimento apre le porte a una possibile futura cancellazione coatta del suo profilo.

Se la prima sospensione, quella di gennaio, era riferita solamente alla condivisione di fake news sulle elezioni Presidenziali e sulle presunte frodi elettorali (smentite da qualsiasi Procura e magistrato statunitense), quella odierna è stata provocata anche dalla promozione a prodotti contenenti nicotina fatta da Rudy Giuliani in alcuni filmato pubblicati su Youtube. Quei contenuti sono stati rimossi e il suo profilo, per due settimane, non potrà aggiungere nuovi video.

YouTube sospende Rudy Giuliani per la seconda volta in due mesi

In una nota rilasciata a The Verge da parte di YouTube, un portavoce del social ha dichiarato: «Abbiamo rimosso i contenuti dal canale Rudy W. Giuliani per aver violato la nostra politica sulla vendita di beni regolamentati, che vieta i contenuti che facilitano l’uso della nicotina e la nostra politica sull’integrità delle elezioni presidenziali. Inoltre, in conformità con il nostro sistema di avvertimenti di lunga data, abbiamo emesso un avvertimento contro il canale Rudy W. Giuliani, che limita temporaneamente il caricamento o il live streaming».

Le regole sono chiare

E ora Rudy Giuliani rischia tanto. La seconda sospensione di un canale YouTube, secondo le regole del social, è l’ultimi avvertimento prima della cancellazione definitiva del profilo: qualora Rudy Giuliani (quando potrà riprendere con le sue pubblicazioni video) dovesse violare nuovamente le regole entro i 90 giorni dal primo provvedimento, Youtube procederà con la cancellazione del profilo e di tutti i contenuti. Sine die.

(foto di copertina: IPP/Capital Pictures)