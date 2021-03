Twitch sbaglia e censura i Metallica che stanno suonando i Metallica

Per proteggere il copyright dei Metallica Twitch censura Metallica. Fa ridere e sembra assurdo ma è accaduto veramente. Il filtro anti copyright della piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon funziona bene talmente bene che ha fatto sì che durante un’esibizione live del gruppo rock alla loro canzone si sovrapponesse un motivetto folk, di quelli free copyright fatti apposta per essere utilizzati in rete quando si crea un video o per essere sovrapposti a melodie che non si ha il diritto di riprodurre. Peccato solo che i Metallica avessero pieno diritto di suonare la loro “For Whom the Bell Tolls” e che il video che ne è risultato sia andato subito virale per il madornale fraintendimento.

Twitch censura Metallica: il video



Nel video vediamo come, a un certo punto dell’esibizione, una musichetta folk si sovrapponga all’esibizione dei Metallica. La band di Lars Ulrich e James Hetfield stava suonando durante un evento organizzato dalla Blizzard Entertainment dedicato ai videogames in diretta, un concerto live streaming per il BlizzConline che ha visto questo clamoroso errore da parte di Twitch. Errore che ha fatto diventare virale un video che è stato visto più di 300 mila volte.

Il copy right Twitch per proteggere i Metallica colpisce i Metallica

Non si tratta di un hackeraggio né di un’azione compiuta per sabotare l’evento ma soltanto, probabilmente, di una momentanea mancanza di accordi sui copyright tra la piattaforma di streaming e le case discografiche che detengono i diritti della canzone in questione. Una cosa è sicura: l’algoritmo di Twitch funziona alla grande dato che, dopo qualche nota, “For Whom the Bell Tolls” è stata prontamente riconosciuta in diretta e censurata dando vita a un video che verrò visto e rivisto negli anni a venire.