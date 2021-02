Come bannare chi infrange la netiquette di chat e videogiochi

Vediamo insieme come bannare a livello pratico gli utenti che infrangono le regole su chat come Telegram e Whatsapp, su Twitch, su Instagram e sui videogiochi

La definizione della parola bannare è semplice e lineare, conosciuta e condivisa ormai da tutto il web e che la Treccani definisce come «azione punitiva intrapresa nei confronti di utenti che contravvengono alle regole delle comunità virtuali e dei social network, venendone conseguentemente esclusi». Si può essere bannati in qualunque contesto o comunità sul web poiché ogni ambiente è soggetto a una serie di regole stabilite dalla community, dall’utente che detiene un account, dal social, dalla piattaforma, dal proprietario del blog e chi più ne ha più ne metta. Come si fa a bannare qualcuno è una domanda che spesso ci facciamo quando assistiamo o siamo vittima di comportamenti che infrangono le regole della netiquette.

La possibilità di bannare qualcuno cambia a seconda del luogo virtuale

Andando a ricercare su Google la domanda “come bannare” viene declinata a seconda della piattaforma sulla quale si deve compiere l’operazione. Dove si cerca di bannare gli utenti maggiormente? Nelle chat come Whatsapp e Telegram – nel caso del primo il termine corretto sarebbe però bloccare un contatto -, sui social network e piattaforme (in particolare si cerca come bannare un account Instagram o come bannare su Twitch) e sui videogiochi. In particolare la ricerca su Google spesso e volentieri si concentra su come bannare sui videogiochi e nelle community che si vengono a creare, luoghi in cui spesso le regole vengono infrante e il ban viene utilizzato come strumento per proteggere gli utenti e non causare inutili discussioni che sfociano in veri e propri flame e contrasti da sedare.

Come bannare su Whatsapp e su Telgram

Come abbiamo già accennato, su Whatsapp il ban corrisponde in realtà al blocco dell’utente che non vogliamo ci contatti più. Bloccare un contatto Whatsapp è semplicissimo: aprendo la chat occorre andare in altro dopo aver cliccato l’icona con i puntini in alto a destra e, selezionando Altro, scegliere tra le opzioni a disposizione: c’è sia la possibilità di segnalare che di bloccare un contatto. Oltre a farlo direttamente dalla chat è possibile bloccare un contatto anche anche accedendo dalla schermata principale di Whatsapp a Impostazioni, Account, Privacy, Contatti bloccati. Da lì è possibile fare tap su Aggiungi cercando e selezionando la persona che si desidera aggiungere alla lista di quelli già bloccati.

Bannare su Telegram è un’altra questione che si può affrontare in due modi: manualmente o tramite bot di moderazioni che si possono aggiungere al gruppo. Manualmente si procede accedendo alla lista di componenti del gruppo gruppo e facendo un tap prolungato sul nome dell’utente, andando poi a cliccare l’opzione per limitarlo. A quel punto si visualizzerà una schermata con una serie di azioni da compiere; a quel punto occorre cliccare su Cambia permessi andando a modificare Cosa può fare questo utente? Comparirà la lista delle cose che quella persona può o non può fare con ON e OFF a lato. Selezionare OFF in corrispondenza della possibilità per l’utente di Inviare messaggi.

Come bannare un account Instagram

Nel gergo di Instagram il termine corretto non è tanto bannare quanto segnalare o bloccare qualcuno. Partendo dal profilo dell’utente che si vuole segnalare occorre fare tap sull’icona dei tre puntini che si trova in alto a destra. A quel punto il tap deve essere fatto su È spam o, in alternativa, su Non è appropriato. Cliccando su quest’ultima opzione compariranno una serie di possibilità:

Credo che questo account non rispetti le linee guida della community di Instagram

Non desidero vedere le foto o i video di questo account nel mio feed

Non desidero che questo account possa vedere le mie foto o i video o cercarmi

Facendo tap sulla prima opzione verrà inviata una segnalazione; le altre due opzioni, invece, permettono o di smettere di seguire l’account o di bloccarlo. Per segnalare l’account occorrerà selezionare la ragione per la quale si sta procedendo e ce ne sono una serie; oltre a quella relativa allo spam troviamo anche la Pubblicazione di contenuti inappropriati come bullismo o violenza, per esempio. Ci sono poi Pubblicazione di contenuti fastidiosi, Probabile pubblicazione della mia proprietà intellettuale senza autorizzazione, Questo profilo finge di essere qualcun altro e a ognuno corrispondono le istruzioni per procedere a seconda del caso.

Bannare su Twitch

Online si cercano anche i modi per bannare sulle diverse piattaforme (per esempio Twitch) e dai videogiochi online (da Fortnite e Minecraft passando per Clash Royale). Partiamo da come bannare su Twitch da utenti.

Funzione Ignora Twitch: se qualcuno ti importuna tramite messaggi privati o su un canale di cui non sei moderatore basta utilizzare l’apposito comando disponibile in tutte le chat di Twitch. Il blocco si estende automaticamente dai messaggi privati alle chat di gruppo e viceversa. Per attivare la funzione occorre andare su Blocca nella scheda utente o, in alternativa, digitare /ignore NOME UTENTE.

Bloccare altri utenti su Twitch: per bloccare su Twitch è sufficiente cliccare sul nome dell’utente e sull’icona dei tre puntini verticali; cliccare Blocca NOME UTENTE. Per vedere l’elenco delle persone bloccate basta andare nella sezione Privacy partendo dalle Impostazioni per la sicurezza.

Su Twitch gli utenti possono essere bannati solo in qualità di proprietario o moderatore del canale: dopo aver sospeso un utente, se questi prosegue con i suoi atteggiamenti molesti proprietario o mediatore possono porre un ban. Si tratta di una sospensione a tempo indeterminato che impedisce all’utente di partecipare alla chat fino a che rimane bannato. Per bannare a livello pratico occorre cliccare sul pulsante di ban dell’utente in chat o anche sullo stemma dell’utente che compare quando si clicca sul nome utente. In alternativa si può digitare nella chat /ban NOME UTENTE.

Come bannare sui videogiochi

Partiamo da come si fa a bannare su Fortnite, uno dei videogiochi con la comunity online più vasta. Il consiglio è quello di bloccarlo tramite l’account Epic Games, così che non possa più interagire su nessuna piattaforma di gioco. Da pc, invece, basta aprire l’Epic Games Launcher facendo login tramite indirizzo mail e password. Una volta entrati basta cliccare sulla voce Amici che sta sulla sinistra e premere sul nome del giocatore che si desidera bloccare premendo poi BLOCCA.

Per bannare un giocatore su Minecraft c’è un comando specifico, il Comando Ban. Basta solo scrivere in Chat /ban [Giocatore]. Il “come bannare su Minecraft” è semplice e efficace per sempre, considerato che l’utente viene escluso dal server permanentemente.

Anche come bannare su Roblox (o meglio, bloccare) è molto semplice. Il metodo in questione vale sia su browser che su app mobili: occorre andare sulla pagina profilo dell’utente, selezionare i tre punto in alto a destra della casella che contiene il nome dell’utente in questione. Tra le opzioni visualizzate sul menù ci sarà la casella Blocca Utente.