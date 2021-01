Rudy Giuliani crede al complotto degli Antifa a Capitol Hill e twitta un numero di telefono

La leggerezza con cui Rudy Giuliani, avvocato di Trump e che è stato messo a capo, per un periodo di tempo, alla cyber security degli Stati Uniti, ha twittato un messaggio ricevuto da un certo James Sullivan, mostrando anche il suo numero di telefono è davvero imbarazzante. Uno: per il livello di sicurezza che (non) ha garantito al suo interlocutore, esponendo il suo numero di telefono alla mercé di chiunque abbia visto il suo tweet sul social network. Due: per i contenuti del messaggio, che fanno riferimento – ancora una volta – a un presunto complotto degli Antifa dietro alle proteste di Capitol Hill del 6 gennaio.

Tweet Rudy Giuliani, che pasticcio

Alcuni sostenitori di Trump – riferisce Giuliani nel messaggio che è stato proposto su Twitter – sostengono che ad animare le proteste di Capitol Hill siano stati gli Antifa. E che di questo era stata già trasmessa informazione a un certo Kash (qualcuno ha voluto vedere dietro a questo riferimento, Kash Patel, il capo del personale del Segretario alla Difesa degli Stati Uniti ad interim, ma questa notizia è stata smentita prontamente). Ovviamente, il tweet – visto il tono e il modo inopportuno con cui è stato proposto all’attenzione dell’opinione pubblica – è stato immediatamente cancellato direttamente da Rudy Giuliani e dal suo staff di comunicazione.

L’incidente risulta essere ancora più imbarazzante se si considera che James Sullivan è il fratello di John Sullivan, che ha ripreso – all’interno del Campidoglio – l’esatto momento in cui una delle vittime del 6 gennaio, l’ex veterana Ashli Babbitt, era stata colpita a morte nel corso dell’assalto a Capitol Hill. Il ruolo ambiguo di John Sullivan ha fatto il resto. Ma a Giuliani sembrava non importare: ha esposto questo messaggio – con tanto di numero di telefono in evidenza – come prova del fatto che dietro ai disordini del 6 gennaio ci fosse il movimento Antifa: «Perché nessuno – si chiedeva Giuliani – ha voluto queste prove durante il procedimento di impeachment a Trump?».