I modi Rudy (Giuliani): quattro giorni fa sputacchiava a un processo senza mascherina

Rudy Giuliani è risultato positivo al Covid giusto quattro giorni dopo aver chiesto a un membro della giuria – che stava testimoniando durante il dibattimento del processo per le presunte frodi durante le elezioni Usa 2020 – di parlare levandosi la mascherina. Il video già già da qualche giorno e oggi è diventato virale subendo anche una serie di modifiche ironiche. Rudy Giuliani, che oggi è positivo al Covid, solo quattro giorni fa chiedeva alle persone di levarsi la mascherina in sua presenza mentre lui stesso non la portava.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020