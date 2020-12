La destra prega per un secondo mandato di Trump, ma la risposta sui social è perfetta

Mancava solo la preghiera per Trump della destra religiosa, o forse no. In ogni caso ci ha pensato il sito ultraconservatore Right Wing Watch a rendere plastico sui social il sentimento dei conservatori cristiani sul risultato delle elezioni. E così oggi ha pubblicato il video in cui l’ex deputata del Minnesota Michelle Bachmann si appella a Dio per un secondo mandato di Trump. Una richiesta che ha ricevuto anche la sua risposta, con l’account satirico God (Dio, in inglese) che ha risposto con un semplice ma netto “NO”.

La preghiera per Trump e chi è Michelle Bachmann

La preghiera per Trump di Michelle Bachmann, non è una novità nell’ambiente dell’estrema destra religiosa Usa, che è stata una degli alleati più fedeli e solidi del presidente uscente. Un’intesa a prima vista difficile da comprendere, ma che trova nella disponibilità di Trump di portare avanti le questioni più importanti per questo blocco sociale, come il no all’aborto e la nomina di giudici ultraconservatori che plasmino il Paese nei prossimi anni secondo i loro valori religiosi, le ragioni di questo sostegno assoluto. Questioni che hanno fatto passare in secondo piano chi è Trump, con i suoi tre matrimoni, i tradimenti, le decine di accuse di molestie sessuali e lo stile di vita tutt’altro che vicino a quello di un ultraconservatore religioso. E Michelle Bachmann è stata una delle prime rappresentati di questo mondo che in meno di 15 anni ha di fatto preso controllo del partito Repubblicano. Eletta per la prima volta nel 2007, la deputata del Minnesota si è poi ritirata nel 2015 dopo un’indagine per aver violato le regole del finanziamento della campagna per diventare presidente degli Stati Uniti nel 2012. Profilo simile a quello dell’ex governatore dell’Alaska Sarah Palin, che nel 2008 fu scelta come vice da John McCain nella campagna contro Barack Obama, Bachmann resta una figura ascoltata nel mondo dell’estrema destra religiosa, come dimostra il recente video in cui, oltre a scomodare Dio per chiedergli di far vincere “la Georgia e qualche altra corsa in Stati e distretti” a Trump ha chiesto, a titolo personale, un secondo mandato per il presidente uscente. Un video che ha fatto esplodere i social soprattutto dopo la risposta del noto profilo satirico God, che, sentendosi chiamato in causa, ha detto la sua con un laconico “No”.