I siti dei giornali italiani sono realmente accessibili a tutti?

Sono tra i portali più visitati, consultati e frequentati nel nostro Paese, subito dopo le piattaforme social. Sono tra quelli che, per definizione, dovrebbero essere accessibili a tutti, soprattutto in vista di quella scadenza – il 28 giugno del 2025 – in cui si arriverà alla piena applicazione dello European Accessibility Act. Eppure, la situazione reale racconta una storia molto diversa, probabilmente figlia anche di una normativa recepita in modo non chiarissimo che lascia spazio a troppe intermediazioni. Ed ecco che l’accessibilità ai siti online dei principali giornali italiani rappresenta – almeno in parte – la lentezza del nostro Paese a recepire correttamente una norma che si basa su un diritto inalienabile dell’uomo.

Utilizzando un tool messo a disposizione di tutti da AccessiWay, abbiamo scandagliato nelle homepage dei principali siti di informazione italiani. Questo strumento consente di scansionare quel che è presente in una determinata pagina online, restituendo una scheda sintetica delle criticità in termini di accessibilità digitale, seguendo i criteri delle linee-guida WCag2.1 inseriti all’interno dello European Accessibility Act.

Accessibilità siti giornali italiani, qual è la situazione?

Piccola premessa: la redazione di Giornalettismo non si è tirata indietro. L’analisi sull’accessibilità siti giornali italiani, infatti, parte proprio dall’homepage della nostra testata. Questo è il risultato che ci ha restituito lo strumento messo a disposizione da AccessiWay.

Il nostro portale, dunque, risulta non completamente conforme alle linee-guida sull’accessibilità digitale. Un risultato che porterà, possiamo assicurarlo, a un impegno maggiore per rispettare tutti i paletti previsti dallo European Accessibility Act. Si tratta di un risultato che non può lasciarci soddisfatti, ma anche di una rarità nell’ecosistema dell’informazione online in Italia. Infatti, come spiegheremo tra poco, sono pochissime le testate a essere semi-compliant, mentre sono tantissime quelle che sono completamente non conformi alle suddette linee-guida. Nessuna, tra le dieci (oltre Giornalettismo) analizzate, risulta essere completamente conforme.

I non-compliant

La nostra analisi parte dalla principale agenzia di stampa italiana: l’ANSA. Nonostante sia uno degli organi di informazione online più consultati dagli utenti italiani, i problemi sono molti, come sottolineato da questo risultato.

Un discorso simile si può fare per un altro quotidiano – nella sua versione online – che ha ottenuto lo stesso risultato. Parliamo de il Corriere della Sera.

Stesso discorso vale per l’altra testata online tra le più lette dai cittadini italiani: il quotidiano La Repubblica. Anche in questo caso, appare evidente come si debba correre ai ripari.

Lo stesso paradigma dovrà essere seguito da SkyTG24, il cui portale online che risulta essere non-compliant alle linee guida WCag2.1.

E anche per quel che riguarda il giornale interamente online più letto nel nostro Paese, Fanpage, le criticità in termini di accessibilità digitale sembrano essere molte.

Rimanendo all’interno dell’ecosistema dell’informazione completamente sul web (testate che non hanno una versione anche cartacea), anche Open ha i suoi problemi.

Dunque, sei testate online su dieci (campione analizzato), risultano avere degli importanti problemi in termini di conformità alle linee-guida sull’accessibilità digitale.

I semi-compliant

Come detto, anche Giornalettismo ha delle pecche che dovrà necessariamente sistemare. E nel calderone di quelle testate che risultano semi-compliant ci sono anche altri organi di informazione a farci compagnia. A partire da Il Fatto Quotidiano.

La testata diretta da Peter Gomez (Marco Travaglio è direttore del cartaceo) risulta essere – più o meno – nelle stesse condizioni (in termini di conformità alle linee guida sull’accessibilità digitale) di TgCom24.

Discorso analogo per quel che riguarda due testate (nella versione online) che hanno come area politico-ideologica di riferimento nel Centrodestra italiano. Come Libero Quotidiano.

Stesso discorso si può fare anche per l’altro giornale di proprietà della holding che fa riferimento al senatore Antonio Angelucci e alla sua famiglia: Il Giornale.

Dunque, su dieci (undici considerando che Giornalettismo) siti di informazione online analizzati, nessuno risulta essere conforme alle linee guida sull’accessibilità digitale e la maggior parte (sei) risulta essere completamente non-compliant.

Il commento sull’accessibilità ai siti dei giornali italiani

Detto che il problema dell’accessibilità digitale non riguarda solamente i siti di informazione, abbiamo chiesto a Edoardo Arnello – CEO di AccessiWay – un commento su questa situazione: «Il giornalismo è una zona particolare, anche dal punto di vista normativo. Sono obbligati a essere perfettamente accessibili a tutti quegli enti che hanno preso dei finanziamenti pubblici per la digitalizzazione. Quindi, molti giornali rientrano all’interno di questa “categoria”, anche se sono ancora organismi privati sotto le soglie di fatturato. Oggi è obbligatorio per la Pubblica Amministrazione e per le multinazionali. Sostanzialmente i privati ricchi devono già farlo e si è dato tempo fino al 2025 per le PMI. Questo, però, significa che anche i giornali sono a pochi mesi dall’obbligo normativo effettivo».

Ma qual è il problema dell’accessibilità ai siti di informazione? «Sono tra i siti più navigati in Italia e sono sviluppati su grosse infrastrutture informatiche che non sono state concepite in maniera accessibile fin dall’inizio – ha sottolineato Arnello -. Hanno fatto molto per quel che riguarda la responsiveness (reattività, ndr), le performance e la leggibilità, ma c’è un enorme problema di organizzazione dei contenuti, e delle gerarchie. Tutto ciò, evidentemente, impedisce a moltissimi utenti l’accesso alle informazioni e il problema che noi riscontriamo di più dal settore giornalistico è che non c’è budget».

Dunque, mancanza di soldi e di una campagna informativa che faccia capire l’importanza del raggiungimento di una totale accessibilità digitale: «Uno dei punti del nostro Manifesto, riguarda proprio questo argomento: gli incentivi che possono essere dati ai privati per intraprendere questo percorso farebbero molto. È chiaro che se uno riceve un incentivo fiscale per rendere accessibile il proprio sito web, lo fa. Allo stato attuale, è ancora molto difficile farlo percepire come investimento, perché ovviamente l’accessibilità rende i siti più navigabili e li apre a più utenti, che poi sono fidelizzati, perché una persona che trova cento porte chiuse e finalmente trova uno sito accessibile, ci torna. Dunque, gli incentivi sono uno dei punti fondamentali, diciamo “raccomandazioni”, che abbiamo messo nel manifesto perché sono necessari per innescare movimento».