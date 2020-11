Trump dice che Twitter fa cose comuniste

Doug Mastriano è il senatore del distretto 33 della Pennsylvania. È stato colui che, per conto di Donald Trump, ha condotto una audizione nei confronti della molto presunta frode elettorale di cui il presidente degli Stati Uniti ritiene di essere stato vittima. Per questo motivo, POTUS ha lanciato un tweet al veleno nei confronti del social network di Jack Dorsey che ha sospeso l’account personale del senatore, accusato di aver diffuso delle fake news sulla competizione elettorale. Secondo Trump questo è proprio di un Twitter comunista.

L’attacco del presidente Usa, come al solito, è frontale e non prevede alcuna mezza misura:

Wow! Twitter bans highly respected Pennsylvania State Senator Doug Mastriano after he did a great job of leading a hearing on the 2020 Election fraud. They and the Fake News, working together, want to SILENCE THE TRUTH. Can’t let that happen. This is what Communist countries do!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020