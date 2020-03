Biden si prende Michigan, Missisipi e Missouri e parla dell’emergenza coronavirus

Non manca di parlare dell'emergenza coronavirus, finora sottovalutata dal presidente in carica

Le cose si stanno mettendo decisamente bene per Joe Biden, che secondo le proiezioni è ormai oltre il 50% dei delegati ottenuti considerati anche i risultati della scorsa settimana. L’ex vice di Obama ha già teso una mano verso Sanders, che sta rischiano grosso a questo punto. «Insieme possiamo battere Trump», ha affermato. Ha anche sottolineato la necessità che l’emergenza del coronavirus venga affrontata anche in USA come si deve, ritirando fuori il progetto sanitario Obamacare. Nella giornata di ieri negli Stati Uniti hanno votato Mississippi, Missouri, Michigan, Nord Dakota, Idaho e Washington. Erano in tutto 352 i delegati da assegnare.

Biden tende la mano a Sanders per unirsi contro Trump

«Non lasceremo nessuno indietro, l’America deve tornare a guidare il mondo e non a isolarsi come sta facendo questo Presidente», ha affermato Biden tendendo una mano a Sanders, che visto come si stanno mettendo le cose non è escluso che possa aprire al contendente. Per ora, però, il vincitore in North Dakota preferisce rimanere in silenzio. Un significato particolare ha avuto il Michigan, stato in cui quattro anni fa vinceva Sanders su Hillary Clinton. Stavolta è stato l’ex vice di Obama a prendersi uno stato che non solo assegna 125 delegati ma che rappresenta la Working Class.

Testa a testa nello stato di Washington, da sempre radicale

Anche il testa a testa nello stato di Washington ha un significato particolare per Biden. Sanders quattro anni fa se lo accaparrava con ben il 70% poiché storicamente legato a candidati più radicali. Stavolta il consenso al governatore del Vermont è dimezzato. Degli stati in palio a Sanders è andato solo il North Dakota, a conti fatti. Biden sopra l’80% in Mississippi, stato rappresentante degli elettori neri del paese. Stessa cosa in Missouri, dove Sanders è calato dal 46% di quattro anni fa al 34%. Le ragioni di questi risultati, secondo i sondaggi della Cnn, sono da ricercare nel fatto che Biden sia considerato il candidato migliore per contrastare Trump, considerata anche l’attenzione che afferma di avere nei confronti dell’epidemia coronavirus che Trump invece minimizza.

