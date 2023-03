La risposta di Google a ChatGPT: sta arrivando Bard

Ci sono tensioni che si percepiscono dalle dichiarazioni dei politici. Altre che, invece, si consumano a livello di competizione tra aziende dello stesso settore, ma con bandiere differenti. È il caso di Stati Uniti e Cina che hanno intensificato la loro battaglia a suon di chatbot basate sull’intelligenza artificiale. Perché dopo l’arrivo di ChatGPT (e l’integrazione in Bing su Edge da parte di Microsoft), ecco che la concorrenza a occidente si è acuita con l’annuncio di Google che ha dato il via libera alla fase di test (per pochi utenti, tra USA e Regno Unito) di Bard. Si tratta di un modello che, almeno per il momento, è costruito in modo diverso rispetto al prodotto di OpenAI. Ma l’Oriente non sta a guardare e nel suo mercato chiuso sta per diventare fruibile Ernie Bot, la chatbot sviluppata da Baidu.

Bard, la chatbot di Google con l’intelligenza artificiale

Questo è il contesto in cui si deve leggere questa corsa alle chatbot. In attesa che Google Bard arrivi in Italia e sia accessibile a tutti, Giornalettismo ha provato a ricostruire le sue funzionalità basandosi sulle opinioni e i racconti dei pochi che hanno avuto l’onore e l’onere della prova. Tra di loro c’è anche Vincenzo Cosenza. E da lì sono emersi alcuni dettagli sulle differenze tra l’intelligenza artificiale partorita da Google e quella realizzata da OpenAI e poi finita negli ingranaggi di Microsoft.

Certamente, Bard deve migliorare. Per il momento le sue risposte sono piuttosto fredde e meccaniche. Questa scelta non sembra essere casuale: da una parte, infatti, sono già stati già evidenziati dei problemi nelle repliche alle query (come quella che ha portato a un crollo del 7% in Borsa nel giorno dell’annuncio social); dall’altro lo stesso Ceo di Google ha detto che – almeno per il momento – potrebbero esserci seri problemi. E per questo sarà importante il feedback degli utenti.