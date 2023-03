La storia dell’errore di Bard che “ha fatto bruciare” 100 miliardi di dollari a Google

Prima di raccontare questa vicenda, occorre partire da un assunto: si parla di valore del titolo quotato in Borsa che, per definizione, è in continua evoluzione per la sua volubilità. Fatta questa doverosa premessa, possiamo iniziare nella narrazione di quanto successo a inizio febbraio, quando Google ha annunciato al mondo – anche attraverso i social – la sua chatbot Bard, basata sull’intelligenza artificiale conversazione sviluppata attraverso il modello linguistico LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Un errore nella risposta da parte della AI, coinciso con un crollo verticale – quantificato intorno ai 100 miliardi di dollari – della quotazione. Ovviamente, però, il titolo nel corso delle settimane successive è tornato a crescere e, a oggi, il suo valore è ritornato a essere pressoché uguale a quello precedente alla gaffe.

Tutto è partito lo scorso 6 febbraio, quando Google ha annunciato al mondo la versione sperimentale della sua intelligenza artificiale sviluppata attraverso LaMDA. La risposta, dunque, al modello di ChatGPT accaparrato (dopo anni di investimento in OpenAI) da Microsoft che nelle scorse settimane ha integrato la versione “4” all’interno del motore di ricerca Bing per Edge. Una serie di eventi che hanno accelerato la rincorsa di Mountain View, provocando una fragorosa caduta a livello di immagine.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l

Nella gif a corredo dell’annuncio pubblicato su Twitter (e ancora online, nonostante l’errore), Google Bard fornisce un’indicazione scorretta in risposta a una domanda sul telescopio James Webb. Un errore da intelligenza artificiale ancora da perfezione (non a caso tutti gli annunci parlano di versione sperimentale), ma inserito in quello che a tutti gli effetti è uno spot. Una sorta di brochure social per “vendere il prodotto”.

La domanda era piuttosto semplice. L’esempio, infatti, mostra un utente “x” che chiede a Google Bard di indicargli quali sono le principali nuove scoperte fatte dal telescopio James Web, per poterle raccontare al figlio di nove anni. E tra le risposte indicate dall’intelligenza artificiale, compare l’errore.

Not to be a ~well, actually~ jerk, and I’m sure Bard will be impressive, but for the record: JWST did not take “the very first image of a planet outside our solar system”.

the first image was instead done by Chauvin et al. (2004) with the VLT/NACO using adaptive optics. https://t.co/bSBb5TOeUW pic.twitter.com/KnrZ1SSz7h

— Grant Tremblay (@astrogrant) February 7, 2023