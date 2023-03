La mail con cui l’AD di Google ha annunciato i possibili problemi di Bard

Non si può dire che Google non stia mettendo le mani avanti. Sicuramente il rilascio di Bard – a partire da quella demo diffusa da Google stesso che, volendo annunciare il prodotto, ha commesso una gaffe affermando che il James Webb Space Telescope fosse stato il primo dispositivo ad aver scattato una fotografia di un pianeta fuori dal sistema solare – è stato turbolento. Nella rincorsa di Microsoft e del suo ChatGPT, mentre anche in Cina è stato lanciato il chatbot Ernie di Baidu, a commettere errori ci si mette un attimo. E ancor meno ad ammetterli, appunto, chiarendo la situazione e ciò che il prodotto è in grado di fare ancor prima di metterlo in mano agli utenti che lo testano.

Cosa ha detto l’AD di Google ai dipendenti su Bard?

Sundar Pichai, AD di Google, è stato molto onesto con i dipendenti inviando loro una nota in cui spiega le difficoltà che Bard incontrerà non appena sarà diffuso al pubblico. Come riporta CNBC – che ha pubblicato il testo della nota inviata dall’amministratore delegato – i dipendenti sono stati avvertiti rispetto al fatto che «le cose andranno male» e che «il feedback degli utenti è fondamentale per migliorare il prodotto e la tecnologia sottostante». Feedback che è stato apertamente richiesto.

Sono 80 mila i dipendenti che hanno partecipato al test di Bard e, a questo punto, il successo o meno della chatbot AI dipenderà dai test pubblici. Ci sono anche disclaimer di Bard in cui Google mette le mani avanti evidenziando come il sistema possa commettere errori o «dare risposte imprecise o inappropriate».

La confusione dei dipendenti Google sulla chatbot

In una recente riunione i dipendenti di Google avrebbero manifestato una serie di perplessità in merito allo scopo di Bard. In particolare, nel corso di questa riunione i dirigenti hanno provato a fare una distinzione tra il prodotto di ricerca principale (LaMDA di Google, che punta a rispondere a domande complicate o aperte del tipo “dammi idee su come far conoscere a mia figlia la pesca a mosca”).

Gli 80 mila dipendenti coinvolti – ha reso noto Pichai – hanno accolto l’appello della dirigenza per contribuire a riscrivere le risposte sbagliate del chatbot. Oltre ai dipendenti, sono stati invitati a partecipare ai test anche 10 mila persone «provenienti da diversi contesti e prospettive».

Il testo integrale della nota: