M5S si astiene sulla risoluzione del Parlamento europeo per gli strumenti da mettere in campo contro il coronavirus

Il Movimento 5 Stelle non darà il via libera alla risoluzione del Parlamento Europeo in merito agli strumenti da mettere in campo, in vista del prossimo Consiglio Europeo, per contrastare la crisi economica derivante dall’epidemia di coronavirus. La scelta dei pentastellati a Bruxelles è arrivata dopo la controversa votazione di ieri, quando alcuni passaggi sono stati bocciati a causa di votazioni contrarie anche della Lega e di Forza Italia. Il caso più eclatante è stato quello dei coronabond, con un emendamento dei Verdi che puntava a introdurli e i no decisivi del Carroccio e degli Azzurri che hanno contribuito ad affossare la proposta. Ma ci sono state tensioni anche sui Recovery Bond, investimenti di ricostruzione spalmati su un quadro finanziario pluriennale (2021-2027): il Movimento 5 Stelle non aveva votato a favore della proposta francese, che comunque è stata inserita nel testo finale.

LEGGI ANCHE > Come la Lega sta cercando di spiegare il suo no agli Eurobond espresso al Parlamento Europeo

M5S astensione sulla risoluzione del parlamento europeo

Oggi, il gruppo pentastellato al Parlamento europeo sembra scegliere la strada dell’astensione rispetto al documento finale, non concedendo il mandato forte di cui il governo avrebbe bisogno per mettersi al tavolo del Consiglio Europeo con una maggioranza compatta alle spalle: «Il testo presenta troppe ombre» – hanno fatto sapere gli eurodeputati pentastellati.

Dunque, se la risoluzione dovesse passare – come sembra scontato – il governo italiano che dovrà affrontare il prossimo Consiglio Europeo dovrà fare i conti con l’astensione del suo partito più forte in maggioranza. Una posizione che rende ancora più complesso il ruolo di Giuseppe Conte nella partita con l’Europa. L’Italia vuole continuare a puntare sugli eurobond, ma si troverà a discutere di una risoluzione che non li prevede (a causa del voto contrario della Lega e di Forza Italia) e che non ha il parere positivo di uno dei partiti della maggioranza. Un rebus incredibile.