Fiction Rai contro fiction Mediaset, ieri sera. Da un lato Sergio Castellitto nei panni del burbero artigiano fiorentino che accoglie nella sua bottega ragazzi difficili e con storie drammatiche alle spalle, tutti provenienti dalla casa famiglia dove lavorava suo figlio Lorenzo, morto in circostanze misteriose. Dall’altra parte Gabriella Pession nei panni della responsabile di un reparto di neuropsichiatria infantile. Le due fiction si sono ritrovate per la prima volta l’una contro l’altra: Mediaset, infatti, ha spostato la messa in onda di Oltre la soglia dal mercoledì alla domenica, per queste ultime due puntate, che dunque se la dovranno vedere con gli ottimi ascolti tv portati a casa in queste settimane da Pezzi Unici. Nel palinsesto della prima serata di ieri anche gli approfondimenti di Non è l’Arena, le inchieste de Le Iene Show e un passo indietro nel tempo con La Grande Storia. Proprio nel giorno della morte di Piero Terracina, uno dei sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz, Rai Tre ha proposto uno speciale sul nazismo dal titolo Vittime e Carnefici.

Dati ascolti tv 8 dicembre

Ecco i dati ascolti tv (share e numero di telespettatori) dei principali programmi trasmessi nella prima serata di ieri.

Rai Uno – Pezzi Unici: quarta puntata della fiction con Sergio Castellitto e Irene Ferri con Cinzia Th Torrini alla regia. Puntata dopo puntata continua a registrare ottimi ascolti: ieri sera i telespettatori sono stati ben 4.322.000 pari al 20.1% di share.

Rai Due – Che tempo che fa: tra gli ospiti di Fabio Fazio il cantautore Tommaso Paradiso e la grande regista Lina Wertmüller. La puntata ha catturato l’attenzione di 2.015.000 spettatori pari all’8.2% di share.

Rai Tre – La grande Storia: puntata dedicata agli “uomini e donne” del nazismo. Da un lato i soldati, i gerarchi, le guardie e le infermiere dei campi di concentramento e dall’altro intere famiglie distrutte per sempre dalla follia nazista. I telespettatori sono stati 897.000 pari ad uno share del 3.9%.

Rete 4 – The Nice Guys: il film con Russell Crowe e Ryan Gosling è stato visto da 674.000 spettatori con il 3.2% di share.

Canale 5 – Oltre la soglia: la penultima puntata della fiction con Gabriella Pesson è stata vista da 1.483.000 spettatori pari al 6.5% di share. L’epilogo verrà trasmesso domenica 15 dicembre.

Italia 1 – Le Iene Show: tra i servizi della puntata lo scherzo a Nek, le truffe dei tassisti disonesti, la testimonianza di una ragazzina scampata per miracolo alla strage di Corinaldo dello scorso anno. Le Iene Show ha registrato 2.066.000 spettatori con il 12% di share.

La 7 – Non è l’Arena: il faccia a faccia tra Vittorio Sgarbi e Alessandro Cecchi Paone, la questione del legame tra malavita e mondo dello spettacolo, la politica con la nuova manovra economica e la cronaca con la tragica morte a Cardito del piccolo Giuseppe, vittima delle violenze del patrigno. Davanti alla tv 1.097.000 spettatori con il 5.7% di share.