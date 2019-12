Ascolti tv 5 dicembre: docufiction su Nilde Iotti domina la prima serata

La Rai continua nel suo progetto di raccontare le grandi figure istituzionali che hanno contribuito incisivamente nella storia italiana. La prima serata di ieri è stata dedicata interamente a Nilde Iotti, con una docufiction che ne ha ripercorso la vita politica e personale e che è stata premiata dagli ascolti tv, aggiudicandosi la serata. Ricordata in primis come la prima donna eletta Presidente della Camera dei Deputati nel 1979, carica mantenuta ininterrottamente fino al 1992, Nilde Iotti è stata partigiana e ha partecipato all’Assemblea Costituente; a lei si deve la possibilità delle donne di accedere alla Magistratura. Per quasi 20 anni è stata legata al Segretario Nazionale del PCI Palmiro Togliatti.

Dati ascolti tv 5 dicembre

Ecco i dati ascolti tv (share e numero di telespettatori) dei principali programmi trasmessi nella serata di ieri.

Rai Uno – Storie di Nilde: il racconto della vita e della storia di Nilde Iotti, interpretata dall’attrice Anna Foglietta, è stato un successo, con 3.684.000 spettatori pari al 16.2% di share.

Rai Due – Biancaneve: è la fiaba per eccellenza, portata sul grande schermo da Tarsem Singh in un film che vede protagoniste Julia Roberts e Lily Collin, rispettivamente la strega cattiva e Biancaneve. Davanti alla tv 1.403.000 spettatori pari al 6% di share.

Rai Tre – Stati Generali: il programma segna il ritorno in Rai di Serena Dandini, ma purtroppo gli ascolti sono in calo. Dopo il debutto col 6,90% di share e il 5,93 della seconda puntata, la puntata di ieri sera ha conquistato 1.128.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%.

Rete 4 – Dritto e Rovescio: il programma d’approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio ieri sera ha visto, tra gli ospiti, Vittorio Sgarbi, per un faccia a faccia col conduttore, in merito a temi legati all’attualità italiana. Dritto e Rovescio ha conquistato 1.251.000 spettatori con il 7.4% di share.

Canale 5 – Adrian: Adrian Live – Questa è la Storia è stato visto da 2.909.000 spettatori pari all’11.8% di share, calati a 1.517.000 per il solo cartoon Adrian, che si è fermato all’8.9% di share.

Italia 1 – Hunter’s Prayer: film d’azione del 2017 diretto da Jonathan Mostow. Davanti alla tv 1.228.000 spettatori, pari al 5.2% di share.

La 7 – Piazzapulita: Corrado Formigli ha intervistato Matteo Renzi, ospite più atteso della puntata di ieri sera, che è stata vista da 895.000 spettatori con uno share del 5.4%.