Ascolti tv 3 dicembre: bis per I Medici, in testa ancora una volta

La serata di ieri ha visto come programma di punta il terzo episodio della terza stagione de I Medici, in onda su Rai 1. Sul resto delle maggiori reti televisive italiane si sono alternati film e programmi di approfondimento di attualità e di politica; Canale 5 ha combattuto la battaglia per gli ascolti trasmettendo Wonder Woman, film del 2017 con Gal Gadot protagonista. Vediamo tutti i dati ascolti tv per la serata di ieri, 3 dicembre.

LEGGI ANCHE >>> Mario Giordano ospita Luciano Casamonica e attacca Virginia Raggi

Dati ascolti tv 3 dicembre

Ecco tutti i dati ascolti tv (share e numero di telespettatori sintonizzati) per ognuno dei programmi delle maggiori reti nella serata di ieri.

Rai 1- I Medici: nella terza stagione vediamo Lorenzo a Napoli che prova, non con poche difficoltà, a convincere il re Ferrante d’Aragona a abbandonare l’alleanza col papa. Con l’aiuto di Ippolta Sforza Lorenzo combatte su questo fronte mentre Firenze e tutti i suoi abitanti, compresa Clarice, rimangono sotto l’assedio delle truppe papali. Questo episodio della serie tv dedicata al Magnifico ha totalizzato uno share pari al 17.3% con 3.837.000 di telespettatori sintonizzati.

Rai 2 – Come ti ammazzo il bodyguard: la pellicola ha collezionato 984.000 telespettatori per uno share pari al 4,1%. Il protagonista è Michael Bryce, guardia del corpo impeccabile fino al giorno in cui non viene ucciso un famoso cliente giapponese sotto i suoi occhi. L’artefice è un cecchino implacabile.

Rai 3 – Cartabianca: tutta l’attualità e la cronaca di approfondimento con Bianca Berlinguer e i temi maggiormente dibattuti a livello sociale nel nostro paese. Questa puntata ha portato a casa il 5,6% dello share pari a 1.200.000 di telespettatori.

Rete 4 – Fuori dal coro: il programma di approfondimento di Rete 4 ha totalizzato il 5.3% di ascolti pari a 1.040.000 di telespettatori che hanno guardato il programma.

Canale 5 – Wonder Woman: inserito tra i 10 migliori film del 2017 dall’American Film Institute, il film ha interessato 2.540.000 di telespettatori per uno share pari al 12,9%.

Italia 1 – Le Iene Show: lo stile irriverente e satirico delle inchieste giornalistiche delle Iene ci ha tenuto compagnia. Il programma d’inchiesta ha totalizzato il 12,2% di ascolti pari a 2.083.000 di telespettatori sintonizzati.

La 7 – Di Martedì: come di consueto il martedì su La 7 è sinonimo dell’approfondimento sui temi della politica e dell’attualità con la conduzione di Giovanni Floris. Il programma ha catalizzato l’interesse di 1.394.000 di spettatori con uno share pari al 6,4%.