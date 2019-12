Mario Giordano ospita Luciano Casamonica e attacca Virginia Raggi

L’avere ospite in trasmissione un membro della famiglia Casamonica, nello specifico Luciano (di professione attore, o così lui si è definito), aveva provocato tantissime reazioni ancor prima della messa in onda di Fuori dal Coro. Tra le tante voci che si sono levate contro la decisione di Mario Giordano di dare spazio alla richiesta di un risarcimento da 10 milioni di euro da parte di uno dei componenti della grande famiglia – in cui vari componenti sono stati protagonisti di deprecabili fatti di cronaca – c’è stata anche la prima cittadina della capitale. E il conduttore-giornalista ha voluto replicare al sindaco di Roma. Giordano contro Raggi per una questione di tweet.

Partiamo dalla vigilia. Virginia Raggi, alle 18.23 di martedì sera, aveva twittato polemicamente: «Ospitare in tv un membro della famiglia Casamonica è una vergogna. Stasera sulle reti tv di Berlusconi andrà in onda una trasmissione che ospiterà un membro del clan Casamonica. A voi i commenti». Con tanto di foto annessa con questa dichiarazione polemica nei confronti di Mario Giordano. Anche perché, occorre ricordarlo, Virginia Ragi vive sotto scorta per via delle minacce ricevute dal clan proprio per quegli sgomberi.

Lo sgombero e il risarcimento

Poi la trasmissione. Intorno alle 22.30, in studio ha fatto il proprio ingresso Luciano Casamonica – accompagnato dal suo legale – che ha parlato dello sgombero dello scorso anno dalle loro ville (nella zona del Quadraro) e della demolizione del 21 novembre 2018, parlando di una richiesta da 10 milioni di euro per i danni provocati da questa azione da parte del Campidoglio. Il conduttore ha più volte risposto piccato alle parole del membro della famiglia Casamonica, ricordando tutti i misfatti di cui il clan si è reso protagonista negli anni, oltre alla costruzione abusiva di quel comprensorio extra-lusso da cui sono stati sgombrati.

Giordano contro Raggi per i Casamonica

Poi la chiusa, con l’attacco alla sindaca di Roma. Mario Giordano contro Raggi proprio per quel tweet polemico e considerato «stupido e inutile». Secondo il giornalista e conduttore di Fuori dal Coro, infatti, ospitare Luciano Casamonica è stato un atto molto più fattivo per presentare agli italiani i veri problemi. Infine ha ricordato alla prima cittadina di pensare a risolvere i problemi di Roma invece di passare il tempo su Twitter.

