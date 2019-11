Mario Giordano sbeffeggia Greta: «Può tornare con una fionda, sfruttando le sue emissioni corporee»

Basterebbe leggere la chiusura dell’articolo di Mario Giordano su La Verità di oggi – domenica 3 novembre 2019 – per comprendere l’approccio approssimativo del giornalista e conduttore di Fuori dal Coro (su Rete4). Un pezzo in cui si tenta di fare della becera ironia, di stampo sovranista, contro Greta Thunberg la cui unica colpa è aver cercato di richiamare l’attenzione sul problema climatico che, evidentemente, al giornalista (diventato anche scenografo con scene imbarazzanti durante la sua trasmissione) non interessa. Nel punto finale del Giordano contro Greta si chiede, infatti, perché la giovane attivista svedese non sia a scuola, ma in giro per il mondo. Ma la risposta l’aveva data la stessa 16enne a fine agosto, annunciando la sua decisione di prendersi un anno sabbatico.

E nel suo articolo pubblicato su La Verità, si tenta di fare ironia con quel tono scanzonato che lo stesso giornalista utilizza nel corso della sua trasmissione in onda ogni mercoledì su Rete4. Greta Thunberg, nella giornata di ieri, ha postato un appello sui social per chiedere aiuto: la giovane si trova ancora oltre oceano dopo il summit Onu sull’ambiente e doveva partecipare al Cop25 che si sarebbe dovuto tenere in Cile. La location, però, è stata spostata in Europa, a Madrid, e ora lei ha fatto un appello per aiutarla ad attraversare l’Atlantico con mezzi poco inquinanti.

Mario Giordano contro Greta Thunberg

E nel tentativo di fare ironia, Mario Giordano scrive che potrebbe tornare in Europa cavalcando un asino che «oltre a essere ecologicamente compatibile, la farebbe sentire a suo agio». Un attacco al fatto che la giovane abbia deciso di lasciare temporaneamente la scuola per portare avanti la sua battaglia ambientalista. Poi tra le cose che dovrebbero far ridere, ma che in realtà fanno quasi pietà, c’è anche l’invito a utilizzare una fionda elastica con il moto verso Madrid alimentato da «emissioni corporee». In poche parole, dai peti.

Dalla mazza alle zucche

Grassissime risate in questo episodio del Mario Giordano contro Greta Thunberg, che ricordano l’ultima scenetta andata in onda a Fuori dal Coro, con il giornalista (perché sì, questo è il suo mestiere) che aizzava la folla contro Halloween brandendo una mazza da baseball tricolore e avventandosi contro le zucche.

