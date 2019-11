Greta Thunberg cerca una barca per tornare a Madrid: hanno spostato la conferenza che doveva svolgersi in Cile

Greta Thunberg rimane fedele a se stessa e ai suoi principi a tutti i costi. Anche quando si tratta di affrontare un imprevisto e dover viaggiare per mezzo mondo su una barca. La giovane cerca un modo per attraversare l’Atlantico entro il mese di novembre così da giungere a Madrid in tempo per la Cop25, che è stata spostata dalla capitale del Cile, Santiago, alla volta di Madrid. La giovanissima attivista ha lanciato l’appello su Twitter.

Cop 25, sarà Madrid a ospitarlo dopo la rinuncia del Cile

La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà dal 2 al 13 dicembre, come previsto, non più in Cula (nella capitale Santiago) ma a Madrid. A rendere nota la notizia è stata Praticia Espinosa, segretario esecutivo della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, che ha annunciato il cambio sede su Twitter. Ringrazia per il supporto del governo spagnolo, la Espinosa, e rimarca quanto sia importante per tutti i paesi lavorare insieme per promuovere il multilateralismo nell’affrontare i cambiamenti climatici, considerati la più grande sfida per le generazioni future.

Greta Thunber cerca barca per arrivare dall’America a Madrid

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November… If anyone could help me find transport I would be so grateful.

Ad apprendere la notizia, tra gli altri, anche Greta Thunberg, la celebre attivista svedese che si trova attualmente sul continente Americano e che recentemente ha anche incontrato Leonardo Di Caprio, a sua volta attivo a favore della difesa dell’ambiente. Gretha a settembre ha partecipato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di New York e ha programmato i suoi spostamenti in vista del summit sul clima a Santiago del Cile rimanendo sul continente americano. Ora, giustamente, la giovane dovrà recarsi in Europa dopo l’annuncio dello spostamento e vuole farlo a modo suo.

Nel tweet che ha pubblicato Greta Thunberg lancia un appello: cerco barca. La giovane, che da sempre si rifiuta di viaggiare in aereo per via dell’alto tasso di emissioni di questo mezzo, vuole attraversare l’Atlantico via mare. L’icona del movimento ambientalista ha domandato aiuto via Twitter: «Dal momento che la Cop25 è stata spostata ufficialmente da Santiago a Madrid avrò bisogno di un aiuto. A quanto pare ho viaggiato per mezzo mondo, ma nella direzione sbagliata :). Ora ho bisogno di trovare un modo di attraversare l’Atlantico a novembre…se qualcuno avesse modo di darmi una mano in questo senso ne sarei molto grata». Nelle parole di Greta non manca un pensiero rivolto alle violente proteste contro le disuguaglianze sociali che stanno sconvolgendo l’America Centrale e il Sudamerica; la giovane ha affermato che avrebbe tanto voluto visitare questi luoghi ma che sicuramente questo suo desiderio viene dopo l’emergenza climatica ed ecologica che stiamo vivendo.